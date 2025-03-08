  • 14°C
香港時間：202538日 (六) 00:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三八婦女節｜九巴女車長5年增3成　首位女導師：揸巴士如煮飯需一眼關七

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

九巴學院首位駕駛女導師譚穗雲表示，女學員較細心，雖然起步或較男學員慢，但逐漸建立信心後同樣可做得很好。（陳靜儀攝）

近年不少網民「捕獲」巴士女車長的相片，九巴透露女車長人數已較5年前大增3成。九巴學院首名駕駛女導師透露教學秘訣，是將駕駛巴士比喻為「煮飯」，借「蒸魚煲湯」提醒多數是家庭主婦的女學員要一眼關七。

九巴車務總監關翠蘭表示，九巴近年積極提升家庭和女性職場友善的環境，釋放女性勞動力，冀解決社會勞動力不足問題，透露過去5年女車長的增幅達3成，在九巴目前約1萬名車長之中，女車長約佔600人、佔整體6%，期望未來再增聘180名女車長，進一步提高比例。

駕駛合格率僅45%　靈活調整教學

不過，關翠蘭指，以往女學員的巴士駕駛考試合格率較整體合格率為低，例如去年女學員合格率僅45.1%，較整體學員的62.8%，低出逾17個百分點。為協助她們提升合格率，導師靈活調整對女學員的教學模式，因材施教。

已加入九巴24年的女導師譚穗雲，是全港首位持有專利巴士GP2駕駛教師執照的女性，亦是九巴學院首位駕駛女導師。她指部分女車長入職前是家庭主婦，主要在家煮飯、照顧小朋友，學習初期少不免會緊張；以她們日常接觸的事來教導駕駛技巧，她們會更有共鳴、更容易上手。

譚穗雲透露秘訣是將駕駛巴士比喻為「煮餸」，駕駛時需輪流留意左右兩邊的倒後鏡，像煮飯時同時留意「左邊蒸緊條魚、右邊煲緊湯」，要一眼關七。她又指，男學員一般有較多駕駛經驗、「攞呔好快」，女學員則「唔係好夠膽加油」，但女學員會較細心，雖然起步或較男學員慢，但逐漸建立信心、消化課堂內容後，她們同樣可以做得很好，並強調九巴對男女學員的要求及學習時數一致。

新手邀女兒乘搭　獲讚「媽咪好型」

本身是家庭主婦的駱本香，8年前因家庭原因需獨力照顧女兒，遂入行學「揸巴士」，成為九巴車長。她憶述首次應考巴士駕駛執照時曾「肥佬」，其後購買巴士模型回家練習，甚至站在沙田市中心巴士站，觀察其他師兄師姐泊位，最終「2 take pass」，成功考獲巴士駕駛執照。

駱本香提到，成為新手巴士司機、首次正式駕駛巴士路綫234A時，亦有邀請女兒乘搭，女兒當時大讚「媽咪好型」。駱本香說從工作能尋回自己的價值，亦可趁機會教導女兒要有承擔和責任感。她又寄語其他女性「我哋不比男性差」，鼓勵更多家庭主婦投入職場。

此外，九巴目前已經在青衣新增女員工優先使用休息室，今年內亦將在烏溪沙、大圍等提供共9個休息室，讓女員工可以在休息時間更舒適自在。

相關文章

長者日｜九巴今年首11月尋25走失長者　「尋人王」黃詠暉：將心比己盡力協助
00:00 2024/11/16
長者日｜九巴今年首11月尋25走失長者　「尋人王」黃詠暉：將心比己盡力協助
九巴x順豐｜順豐香港夥九巴　巴士總站提供自助寄件服務
11:00 2025/01/21
九巴x順豐｜順豐香港夥九巴　巴士總站提供自助寄件服務
九巴｜開篷巴士遊最快4月試行　車廠充電拓非票務收入
16:58 2025/02/13
九巴｜開篷巴士遊最快4月試行　車廠充電拓非票務收入

你可能感興趣

長者日｜九巴今年首11月尋25走失長者　「尋人王」黃詠暉：將心比己盡力協助
00:00 2024/11/16
長者日｜九巴今年首11月尋25走失長者　「尋人王」黃詠暉：將心比己盡力協助
九巴x順豐｜順豐香港夥九巴　巴士總站提供自助寄件服務
11:00 2025/01/21
九巴x順豐｜順豐香港夥九巴　巴士總站提供自助寄件服務
九巴｜開篷巴士遊最快4月試行　車廠充電拓非票務收入
16:58 2025/02/13
九巴｜開篷巴士遊最快4月試行　車廠充電拓非票務收入
正能量 司機 九巴 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食
東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
急症室最長等候時間（03月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月07日 時間16:05）