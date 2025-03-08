三八婦女節｜九巴女車長5年增3成　首位女導師：揸巴士如煮飯需一眼關七

▲ 九巴學院首位駕駛女導師譚穗雲表示，女學員較細心，雖然起步或較男學員慢，但逐漸建立信心後同樣可做得很好。（陳靜儀攝）

近年不少網民「捕獲」巴士女車長的相片，九巴透露女車長人數已較5年前大增3成。九巴學院首名駕駛女導師透露教學秘訣，是將駕駛巴士比喻為「煮飯」，借「蒸魚煲湯」提醒多數是家庭主婦的女學員要一眼關七。

九巴車務總監關翠蘭表示，九巴近年積極提升家庭和女性職場友善的環境，釋放女性勞動力，冀解決社會勞動力不足問題，透露過去5年女車長的增幅達3成，在九巴目前約1萬名車長之中，女車長約佔600人、佔整體6%，期望未來再增聘180名女車長，進一步提高比例。

駕駛合格率僅45% 靈活調整教學

不過，關翠蘭指，以往女學員的巴士駕駛考試合格率較整體合格率為低，例如去年女學員合格率僅45.1%，較整體學員的62.8%，低出逾17個百分點。為協助她們提升合格率，導師靈活調整對女學員的教學模式，因材施教。

已加入九巴24年的女導師譚穗雲，是全港首位持有專利巴士GP2駕駛教師執照的女性，亦是九巴學院首位駕駛女導師。她指部分女車長入職前是家庭主婦，主要在家煮飯、照顧小朋友，學習初期少不免會緊張；以她們日常接觸的事來教導駕駛技巧，她們會更有共鳴、更容易上手。

譚穗雲透露秘訣是將駕駛巴士比喻為「煮餸」，駕駛時需輪流留意左右兩邊的倒後鏡，像煮飯時同時留意「左邊蒸緊條魚、右邊煲緊湯」，要一眼關七。她又指，男學員一般有較多駕駛經驗、「攞呔好快」，女學員則「唔係好夠膽加油」，但女學員會較細心，雖然起步或較男學員慢，但逐漸建立信心、消化課堂內容後，她們同樣可以做得很好，並強調九巴對男女學員的要求及學習時數一致。

新手邀女兒乘搭 獲讚「媽咪好型」

本身是家庭主婦的駱本香，8年前因家庭原因需獨力照顧女兒，遂入行學「揸巴士」，成為九巴車長。她憶述首次應考巴士駕駛執照時曾「肥佬」，其後購買巴士模型回家練習，甚至站在沙田市中心巴士站，觀察其他師兄師姐泊位，最終「2 take pass」，成功考獲巴士駕駛執照。

駱本香提到，成為新手巴士司機、首次正式駕駛巴士路綫234A時，亦有邀請女兒乘搭，女兒當時大讚「媽咪好型」。駱本香說從工作能尋回自己的價值，亦可趁機會教導女兒要有承擔和責任感。她又寄語其他女性「我哋不比男性差」，鼓勵更多家庭主婦投入職場。

此外，九巴目前已經在青衣新增女員工優先使用休息室，今年內亦將在烏溪沙、大圍等提供共9個休息室，讓女員工可以在休息時間更舒適自在。