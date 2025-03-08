屯門交通意外︱屯門男子踩單車遭的士撞飛墮地　73歲司機涉危駕被捕

屯門發生致命交通意外，一名男子死亡。清晨6時許，一輛新界的士沿青山公路藍地段行駛，至121號對開過路處撞倒一輛單車，單車上68歲男子墮地昏迷。

傷者送往屯門醫院搶救，延至早上7時31分不治。至於73歲的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。