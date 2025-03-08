屯門交通意外︱屯門男子踩單車遭的士撞飛墮地 73歲司機涉危駕被捕 港聞 撰文： 王月明 發布時間： 27 分鐘前 分享： 分享： 熱門 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎 屯門發生致命交通意外，一名男子死亡。清晨6時許，一輛新界的士沿青山公路藍地段行駛，至121號對開過路處撞倒一輛單車，單車上68歲男子墮地昏迷。傷者送往屯門醫院搶救，延至早上7時31分不治。至於73歲的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。 相關文章 的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務 陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入 15:10 2025/03/03 的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務 陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入 的士車隊懶人包｜的士車隊車身顔色各有意思 一文盡睇收價/設備/顏色 19:23 2025/03/03 的士車隊懶人包｜的士車隊車身顔色各有意思 一文盡睇收價/設備/顏色 尖沙咀MMA｜尖沙咀的士司機被毆 警方拘捕3男1女 12:55 2025/03/07 尖沙咀MMA｜尖沙咀的士司機被毆 警方拘捕3男1女 你可能感興趣 的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務 陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入 15:10 2025/03/03 的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務 陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入 的士車隊懶人包｜的士車隊車身顔色各有意思 一文盡睇收價/設備/顏色 19:23 2025/03/03 的士車隊懶人包｜的士車隊車身顔色各有意思 一文盡睇收價/設備/顏色 尖沙咀MMA｜尖沙咀的士司機被毆 警方拘捕3男1女 12:55 2025/03/07 尖沙咀MMA｜尖沙咀的士司機被毆 警方拘捕3男1女 交通事故 屯門 單車 的士