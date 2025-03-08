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大S徐熙媛去世｜大S官司開庭　汪小菲請病假缺席遭檢察官用7個字提醒

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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大S官司開庭，汪小菲病假未能出庭遭檢察官提醒。（汪小菲微博）

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 開庭】大S徐熙媛病逝，生前她稱與前夫汪小菲網絡「開戰」，惟對方將其個人資料公開在網絡，這令她十分不滿，遂向台北地檢署提告汪小菲涉嫌違反個人資料保護法，案件於昨日（7日）上午開庭，汪小菲並未出庭。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲稱病未出庭遭檢察官提醒

汪小菲委託律師出具北京善方醫院的診斷證明請假，並未出庭，律師表示，開庭前1日他才被汪小菲突然告知身體不適要請假；又稱汪小菲因照顧家人之緣由常往返北京與台北，因往返頻率高，下月就可以出庭。對此，檢察官表示希望汪小菲「下次用台灣醫院」，並「祝他早日康復」。

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據指，檢方起訴指出，汪小菲與徐熙媛原為夫妻關係，因不滿女方提出民事強制執行聲明，故將調解筆錄附件中女方的住所地支、特定銀行賬戶、現住房屋貸款、離婚後大S的花費清單等個人資料在網絡公開。

於是大S方委託律師對汪小菲提告，台北地檢署在2024年1月24日正式起訴汪小菲。

大S徐熙媛去世｜汪小菲曾否認犯罪

上次開庭，汪小菲否認犯罪，強調是大S先將與他的財務往來等信息公之於眾，更捏造他未盡撫養之責，汪小菲認為這已經損害到他的尊嚴、名譽。

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