胡定欣拍拖︱視后戀情逐步公開　胡定欣下廚直言緊張疑「洩蜜」

▲ 胡定欣上月在社交平台騷與男友滑雪合照放閃。

【胡定欣 / 胡定欣男友 / 視后】現年43歲的胡定欣自2016年與音樂人陳明道分手後，單身8年的家欣，在去年宣布正式「脫單」，不過身份一直保秘，定欣曾解釋因為男友是圈外人，所以低調處理感情事。

不過胡定欣逐步透露戀情，在上月12日，藉元宵佳節在社交網站公開與男友去滑雪合照放閃，雖然照片看不清楚男友的樣子，但似乎定欣也有意逐步公開戀情。而有指其男友是年齡較她少的年輕醫美醫生，屬鑽石級筍盤。

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胡定欣拍拖︱視后下廚坦言緊張

沐浴於愛河之中的定欣，日前再進一步放閃，於個人社交平台上載入廚照片，她拍下煲湯照坦言「好緊張」，表示：「今晚第一次煲鯽魚番茄豆腐湯」。

之後，她再分享一張飯桌上有兩碗魚湯及一碟青菜的照片，寫道：「用鑊倒落個煲度過程有啲呢咁Hea，但最重要係好飲。」雖然定欣沒透露與誰一起飯，但網民都猜是與

男友撐枱腳。

其實定欣曾上《美女廚房》，當年她廚藝甚差，明顯平時少入廚房，現在親自下廚，似乎要為愛情改變要做完美女友。

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