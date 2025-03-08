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財政預算案2025｜甯漢豪稱不能停止推售工業地住宅地　考慮改劃商業地用途

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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甯漢豪稱不能停止推售工業地住宅地，考慮改劃商業地用途。

【甯漢豪 / 工業地 / 住宅地 / 財政預算案2025】最新一份《財政預算案》表明，政府下一年度不會推商業用地。對於有聲音希望政府暫停賣地，發展局局長甯漢豪說，政府銳意發展產業，因此不能停推工業地。

至於住宅地同樣不會停售，因為有相關科學根據，無論公營或私營房屋土地，政府有10年推算，不能不跟隨，至於每季推多少土地，就要視乎市場情況作出平衡。

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甯漢豪強調，推私人住宅用地是要照顧市民對私營房屋有剛性需求，反問如貿然話擔心樓價而不推，如何向可負擔樓房的市民交代，強調政府並非為托市，而且按目標推地，但不要經常出現流標，否則會影響市民及持有現樓的業主信心。

財政預算案2025｜考慮商業地改劃住宅用途

政府考慮將部分商業地改劃住宅用途，甯漢豪在電台節目《星期六問責》表示，政府會檢視原本未來幾年推出的商業地塊用途，會否增加住宅成份或給予更多彈性，是否可拆牆鬆綁；會作檢視的有關商業地位於東涌、洪水橋廈村、沙田石門、九龍灣、觀塘及茶果嶺。

甯漢豪又提到，洪水橋廈村將來會建鐵路站，附近有幾塊商業地，由於近期市場看淡市況，早前已有業權人提出原址換地，政府早前已公布增加不多於兩成的住宅樓面面積，但由於政府將檢視商業地用途，將包括能否再提高兩成樓面面積上限。

不過她指出，由於該區屬專業服務的核心地帶，如增加樓面面積或影響定位，需要平衡。

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