聯廈聯管｜聯廈聯管計劃最快年中推行　麥美娟：大廈管理是安居樂業關鍵

▲ 聯廈聯管計劃最快年中推行，麥美娟：大廈管理是安居樂業關鍵。

【麥美娟 / 大廈管理 / 聯廈聯管】政府早前表示最快6月推行「聯廈聯管」試驗計劃。民政及青年事務局局長麥美娟出席一個電台節目指，希望協助小業主管理大廈。

她認為要市民安居樂業，大廈管理是非常關鍵，政府會邀請熟悉區情，以及居民生活情況的地區組織，聯絡業主或法團，鼓勵他們參與計劃，亦會協助大廈成立法團。

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聯廈聯管｜預計每戶每月交需百多元

麥美娟表示，參與「聯廈聯管」的物管公司會透過運用科技，例如閉路電視，減省營運成本，大廈攤分的費用，預計每戶每月只需百多元，招標會按照《建築物管理條例》監管下進行，業主可以清晰了解收費，物管公司亦要按合約提供服務。

麥美娟指，「聯廈聯管」有條件、有優勢落實，因為現時落實地區治理，有區議員及關愛隊可以協助宣傳，能夠讓業主知道自己有責任管理大廈。 相信關愛隊助整合義工資源提供服務 麥美娟指，相信關愛隊恆常化可繼續維持服務，有助系統化整合義工資源，發揮市民力量。

麥美娟指，財政預算案增加關愛隊資助，其實是為政府節省支出，因為關愛隊現時提供的探訪、緊急支援服務等，如果由政府外判其他機構提供，服務費用預計比現時貴3倍。

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