  • 20°C
香港時間：202538日 (六) 14:16

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯廈聯管｜聯廈聯管計劃最快年中推行　麥美娟：大廈管理是安居樂業關鍵

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

聯廈聯管計劃最快年中推行，麥美娟：大廈管理是安居樂業關鍵。

【麥美娟 / 大廈管理 / 聯廈聯管】政府早前表示最快6月推行「聯廈聯管」試驗計劃。民政及青年事務局局長麥美娟出席一個電台節目指，希望協助小業主管理大廈。

她認為要市民安居樂業，大廈管理是非常關鍵，政府會邀請熟悉區情，以及居民生活情況的地區組織，聯絡業主或法團，鼓勵他們參與計劃，亦會協助大廈成立法團。

【樓宇復修】市建局試行「聯廈聯管」模式助單幢舊樓妥善管理　將為4舊樓免費安裝「遠程管理系統」

聯廈聯管｜預計每戶每月交需百多元

麥美娟表示，參與「聯廈聯管」的物管公司會透過運用科技，例如閉路電視，減省營運成本，大廈攤分的費用，預計每戶每月只需百多元，招標會按照《建築物管理條例》監管下進行，業主可以清晰了解收費，物管公司亦要按合約提供服務。

麥美娟指，「聯廈聯管」有條件、有優勢落實，因為現時落實地區治理，有區議員及關愛隊可以協助宣傳，能夠讓業主知道自己有責任管理大廈。 相信關愛隊助整合義工資源提供服務 麥美娟指，相信關愛隊恆常化可繼續維持服務，有助系統化整合義工資源，發揮市民力量。

麥美娟指，財政預算案增加關愛隊資助，其實是為政府節省支出，因為關愛隊現時提供的探訪、緊急支援服務等，如果由政府外判其他機構提供，服務費用預計比現時貴3倍。

婚前協議｜議員關注立法確定婚前協議效力　麥美娟：法庭有酌情權

北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益

區議會｜麥美娟政總「開班」授課　消息：有提醒區議員不要予人逃避感覺

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【樓宇復修】市建局試行「聯廈聯管」模式助單幢舊樓妥善管理　將為4舊樓免費安裝「遠程管理系統」
12:52 2023/05/21
【樓宇復修】市建局試行「聯廈聯管」模式助單幢舊樓妥善管理　將為4舊樓免費安裝「遠程管理系統」
地區治理｜麥美娟：鼓勵區議員、關愛隊以新思維、新方式　接觸和服務更多市民
16:42 2025/02/04
地區治理｜麥美娟：鼓勵區議員、關愛隊以新思維、新方式　接觸和服務更多市民
北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益
15:24 2025/02/06
北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益
區議會｜麥美娟政總「開班」授課　消息：有提醒區議員不要予人逃避感覺
10:00 2025/02/15
區議會｜麥美娟政總「開班」授課　消息：有提醒區議員不要予人逃避感覺
婚前協議｜議員關注立法確定婚前協議效力　麥美娟：法庭有酌情權
14:41 2025/02/19
婚前協議｜議員關注立法確定婚前協議效力　麥美娟：法庭有酌情權

你可能感興趣

【樓宇復修】市建局試行「聯廈聯管」模式助單幢舊樓妥善管理　將為4舊樓免費安裝「遠程管理系統」
12:52 2023/05/21
【樓宇復修】市建局試行「聯廈聯管」模式助單幢舊樓妥善管理　將為4舊樓免費安裝「遠程管理系統」
地區治理｜麥美娟：鼓勵區議員、關愛隊以新思維、新方式　接觸和服務更多市民
16:42 2025/02/04
地區治理｜麥美娟：鼓勵區議員、關愛隊以新思維、新方式　接觸和服務更多市民
北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益
15:24 2025/02/06
北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益
麥美娟 網絡熱話 民政及青年事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情
內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%
大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%