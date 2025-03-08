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大浪灣沙灘｜男子倒斃石澳大浪灣沙灘　身份及死因待查

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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一名男子被發現倒臥在大浪灣沙灘，當場證實不治。

今日（8日）上午6時58分，有滑浪人士報案指在救生瞭望台附近發現一名男子在在沙灘昏迷，救護員趕到現場，證實男子當場不治，男子穿著整齊衣服，身上沒有證件，其身份及死因有待警方進一步調查。

 

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