大浪灣沙灘｜男子倒斃石澳大浪灣沙灘 身份及死因待查 港聞 撰文： 王月明 發布時間： 18 分鐘前 最後更新： 18 分鐘前 分享： 分享： 熱門 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎 一名男子被發現倒臥在大浪灣沙灘，當場證實不治。今日（8日）上午6時58分，有滑浪人士報案指在救生瞭望台附近發現一名男子在在沙灘昏迷，救護員趕到現場，證實男子當場不治，男子穿著整齊衣服，身上沒有證件，其身份及死因有待警方進一步調查。 相關文章 啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑 有市民讚環境好 20:06 2025/03/07 啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑 有市民讚環境好 護士人手｜業界憂限制有薪實習護士工時 減累積經驗機會 今日 00:00 護士人手｜業界憂限制有薪實習護士工時 減累積經驗機會 三八婦女節｜九巴女車長5年增3成 首位女導師：揸巴士如煮飯需一眼關七 今日 00:00 三八婦女節｜九巴女車長5年增3成 首位女導師：揸巴士如煮飯需一眼關七 屯門交通意外︱屯門男子踩單車遭的士撞飛墮地 73歲司機涉危駕被捕 今日 09:58 屯門交通意外︱屯門男子踩單車遭的士撞飛墮地 73歲司機涉危駕被捕 你可能感興趣 啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑 有市民讚環境好 20:06 2025/03/07 啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑 有市民讚環境好 護士人手｜業界憂限制有薪實習護士工時 減累積經驗機會 今日 00:00 護士人手｜業界憂限制有薪實習護士工時 減累積經驗機會 三八婦女節｜九巴女車長5年增3成 首位女導師：揸巴士如煮飯需一眼關七 今日 00:00 三八婦女節｜九巴女車長5年增3成 首位女導師：揸巴士如煮飯需一眼關七 網絡熱話 石澳 屍體發現