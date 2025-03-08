2元乘車優惠｜孫玉菡：改兩蚊兩折成本暫未能交代　再分年齡群組會變複雜

▲ 孫玉菡：改兩蚊兩折成本暫未能交代，重申再分年齡群組會變複雜。（資料圖片）

【孫玉菡 / 2元乘車優惠 / 財政預算案2025】最新一份《財政預算案》調整長者兩元乘車優惠，車費超過10元付全票兩折，涵蓋65歲以上長者，勞福局局長孫玉菡出席電視台節目稱，如果再分年齡群組會令設計變得複雜。

財政預算案2025｜孫玉菡指2元乘車優惠僅360人每月乘逾240程 強調要實事求是

2元乘車優惠｜無意調整60至64歲群組

孫玉菡透露，享用兩元乘車優惠的250萬人中，60至64歲佔兩成八，由於交通機構沒向他們提供半價，他們佔政府補貼開支的五成五，但政府無意針對這個群組作調整。

他說：「他們都是長者，對嗎？你都目的都是一樣，無論是60至64歲還是65歲以上，你都希望這些長者更加願意出行，多一點跟社會連繫，保持一個開朗的心境，多一點去看、多一點出去走走。60至64歲平均每天是1.4程，65歲以上平均是1程，不是差很遠的。」

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2元乘車優惠｜再分年齡群組會變複雜

車費10元以上劃一改為支付全票車資兩折，包括有半價優惠的65歲或以上長者。孫玉菡：「（拉他們落水會否對他們不公平？）也沒有的，全票去計第一是清楚易明的，況且我們在說一般而言65歲以上乘公共交通工具是有一個半價票價，但又不是所有都是這樣的，乘小巴沒有的，不是每個人都是這樣的，有些有、有些沒有裡面其實都頗複雜的。」

兩元優惠計劃24/25年預算開支約60億元，修訂預算變為43.9億，孫玉菡說原本預計所有合資格人士都會使用優惠，實際並非如此。孫玉菡：「88%的人是會用的，有12%的人即使他申請了樂悠咭，他過去3個月就一次都沒有用過。今個財政年度是會43億，下個25/26年度去到54億，都是一個不小的數目，而且這個數目是一直增長的，所以都是要提出一些措施。」

他說暫未能交代調校八達通機牽涉的行政成本，部分是否可以不由政府承擔會再與八達通公司探討。

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