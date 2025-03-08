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國際婦女節｜政府重視婦女權益福祉　李家超：感謝全港婦女的勤勞和付出

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 57 分鐘前

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政府重視婦女權益福祉，李家超：感謝全港婦女的勤勞和付出。

【李家超 / 婦女工作 / 國際婦女節】今日（8日）是國際婦女節，行政長長官李家超與夫人李林麗嬋出席2025年國際婦女節酒會，共同慶祝婦女節。李家超在個人Facebook專頁發帖，為香港女性送上祝福，並至本屆政府重視婦女權益和福祉，要進一步推動婦女工作。

同時，李家超與夫人在酒會前與7名女局長及特首辦主任合照，感謝她們一直以來竭誠竭力工作，為香港服務。

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全文如下：

【巾幗光芒 照亮香江】

今日是國際婦女節，我偕太太出席2025年國際婦女節酒會，共同慶祝婦女節。我的管治團隊有七位女局長，佔15位局長近半數，比例是歷屆問責班子之中最高。我和太太與七名女局長和特首辦主任在酒會前合影，感謝她們一直以來竭誠竭力工作，為香港服務。

婦女能頂半邊天，為香港貢獻巾幗智慧和力量，既擔當家庭支柱，又是社會進步的重要推動者。我感謝全港婦女的勤勞和付出，並在酒會上以三種花朵，向香港女性送上美好祝願：包括如紫荊芬芳，弘揚家庭美德；如木棉挺拔，在崗位上勇闖高峰；如紅梅傲雪，說好香港故事。

本屆政府重視婦女權益和福祉。我們在2023年成立「婦女自強基金」，又在去年起舉辦首屆家庭暨婦女發展高峰會、推出一站式家庭及婦女資訊平台等，並將在今年上半年推出「『友』妳啟導」計劃，彰顯政府對支持婦女發展的決心和承諾。就讓我們攜手並進，進一步推動婦女工作，使巾幗光芒照亮香江。

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