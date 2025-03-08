體育爭議解決｜體育爭議解決先導計劃今年內啟動　政府冀年中物色到合適仲裁機構

▲ 體育爭議解決先導計劃今年內啟動，政府冀年中物色到合適仲裁機構。（資料圖片）

【張國鈞 / 體育爭議 / 仲裁機構 / 先導計劃】律政司副司長張國鈞表示，期望今年內啟動體育爭議解決先導計劃，在年中物色到合適的仲裁機構，在本港開展體育爭議的相關服務，如果遇到需要調解的問題，可以向這個機構求助。

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領導律政司體育爭議解決諮詢委員會的張國鈞在商台節目《政經星期六》說，過去幾年本港體育產業發展做得越來越好，過程中亦有出現爭議事件，例如涉及運動員選拔、體育資源分配、轉播權及肖像權等。體育界及法律界都希望當局在解決爭議方面可以做一些事。

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張國鈞說，今年亦會在體育界加強教育及宣傳，令業界明白遇到內部解決不到的問題，可透過爭議解決方式去處理，亦希望業界在「未有交拗」前，可以預先修改章程，令將來出現問題時透過調解仲裁解決。

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