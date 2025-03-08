  • 20°C
香港時間：202538日 (六) 16:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林盛斌Talk Show｜阿Bob踩入紅館淚曬舞台圓夢　過百歌影視好友撐場媲美TVB台慶

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

過百歌影視好友撐場媲美台慶頒獎禮。

【林盛斌 / The Bobfather / Talk Show / 紅館】2021年林盛斌（Bob）在九龍灣展貿開展《The Bobfather》旅程，4年間由香港出發，走遍美加歐亞15個城市，在昨晚（3月7日）於紅館舉行第17場最終章一場，全場7000座位爆滿，吸引過百圈中人出席撐場。

演出嘉賓張敬軒都形容媲美音樂頒獎禮及台慶陣容，而用了22年由新城電台走到上紅館舞台，成為第5位紅館舉辦talk show的藝人，Bob由台底升到台面，聽到全場觀眾掌聲時，便忍不住流下男兒淚。

星二代｜林盛斌大女玩「你問我答」自揭相戀經過　16歲霏霏公開放閃：呢個男仔好錫我

點擊圖片放大
+9
+8

林盛斌Talk Show｜過百歌影視好友撐場

憑藉一份強大的信念，Bob令「Bobfather」成為一個象徵歡笑、啟發、永不停步的Icon。

昨晚來到整個「BobFather」最後一站，Bob又圓前踏上紅館舞台，除了邀請了父母、太太同四位小朋友，一家人首次齊人看他talk show外，更廣邀圈中好友見證踏上紅館舞台的喜悅。

到場支持的好友包括前輩級汪明荃、薛家燕、陳淑芬、Maria Cordero等，還有一班歌影視紅人如：姜皓文夫婦、張繼聰夫婦、伍詠薇及丈夫、樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）及太太、陳展鵬夫婦、洪永城夫婦、周柏豪、李佳芯、胡定欣、胡杏兒、高海寧、陳曉華、馮盈盈、劉佩玥、張振朗、蔡潔、小肥、陳慧敏、劉浩龍和王晶、葉念琛導演等。 

林盛斌Talk Show｜Bob女兒未受網民攻擊影響

兩個多小時talkshow，由網民幫阿Bob起了一個「龜頭Bob」稱號開，至演變成最近化身「龜公」，以撮合圈中不少好姻緣，到他如何在網民攻擊下自強，成功踩上紅館舞台！

點擊圖片放大
+12
+11

又會圍繞家人生活趣事，好像Bob的16歲大女兒霏霏，因最近成為傳媒及網民焦點，Bob於是將兩父女的一段手機文字對話公開分享，當中看到Bob開解女兒，叫她不要介懷網絡留言，但沒想到霏霏沒有受網民攻擊影響，反而同情他們。

Bob說：「我好感動，冇諗過個女嘅消化能力我仲勁過我，好叻！一個16歲嘅靚妹頂得住，成人世界網絡嘅攻擊。」繼而爆出霏霏男朋友一家都有入場支持。 

林盛斌Talk Show｜嘉賓張敬軒演唱《My Way》引全場歡呼

至於BobFather每站都會有嘉賓。來到最終章，嘉賓一樣重量升級！Bob找來了在他低潮、失意會聽的歌《My Way》原唱者張敬軒任嘉賓，一出場全場歡呼！唱畢《My Way》，Bob再次出場，張敬軒再即半脆恭迎，感謝Bob在他初來港時的關心，感到很溫暖。

點擊圖片放大
+7
+6

張敬軒說：「淋過雨嘅人，先會想喺人哋淋雨嘅時候幫人擔遮。」他更感概談到方大同的離世，令他整個星期在家有種說不出的失落和悲傷，所以要好珍惜大家還可以經常見的朋友，同時分享看到台下嘉賓陣容，媲美電視台和電台頒獎禮，足證Bob的人緣。

林盛斌Talk Show｜張敬軒花心思送梳笑爆全場 

最後張敬軒表示後輩要送禮物給前輩Bob，表示因得知Bob其實有頭髮，大概兩日要剃一次頭，所以在衫袋內拿出一把梳及髮膠，Bob笑指從未收過如此「實用」的禮物，二人更即場試梳，笑爆全場。 

點擊圖片放大
+11
+10

最後大屏幕顯示出「不自力量」四字，Bob表示若反轉四字，就會看到力量是來自否定，故此很感激沿路上曾指他「不自量力」的人，全靠他們否定讓自己可以站上這個舞台上，說：「雖然呢條路唔易行，途中會有好多打擊，但咁樣先會令自己更勁、更堅強。」 

林盛斌開運法︱分享自己隱藏多年轉運秘訣　阿Bob：遇到工作唔順利可試下

林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕　林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟

銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕　林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟
17:51 2024/12/04
林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕　林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
18:39 2024/12/12
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
林盛斌開運法︱分享自己隱藏多年轉運秘訣　阿Bob：遇到工作唔順利可試下
12:51 2025/01/28
林盛斌開運法︱分享自己隱藏多年轉運秘訣　阿Bob：遇到工作唔順利可試下
星二代｜林盛斌大女玩「你問我答」自揭相戀經過　16歲霏霏公開放閃：呢個男仔好錫我
14:03 2025/02/07
星二代｜林盛斌大女玩「你問我答」自揭相戀經過　16歲霏霏公開放閃：呢個男仔好錫我

你可能感興趣

林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕　林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟
17:51 2024/12/04
林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕　林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
18:39 2024/12/12
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
林盛斌開運法︱分享自己隱藏多年轉運秘訣　阿Bob：遇到工作唔順利可試下
12:51 2025/01/28
林盛斌開運法︱分享自己隱藏多年轉運秘訣　阿Bob：遇到工作唔順利可試下
張敬軒 林盛斌 紅磡體育館 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情
內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%
大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%