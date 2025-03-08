港姐冠軍︱莊子璇感慨生命很脆弱疑父親病危　Hilary無奈稱：要學會珍惜眼前人

▲ 2023年港姐冠軍莊子璇。

【莊子璇】現年22歲的2023年港姐冠軍莊子璇 (Hilary) 雖然當年以大熱姿態勝出，可是參選以來不斷有是非，比如傳與佳麗不和、被指容貌「進化」惹整宮疑雲。不過她總算堅強，一直甚少公開放負，並在去年在香港大學完成食物及營養科學學位。

可是在昨日（3月7日），莊子璇卻在個人社交平台上載數張自己的黑白大頭照，並感性地寫道：

你知道嗎，生命很脆弱，在生死面前，人很渺小。這一年來，身邊的人相繼離開，我真的以為也要失去你了。幸好上天賜予我們多一次機會，這次讓我們都要學會珍惜眼前人，好嗎，爸爸？

香港小姐丨莊子璇參選期間揚言不接受微調 Hilary被發現疑「進化」告別豬膽鼻

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港姐冠軍︱莊子璇父親猛料

照片中可以看到留著長直髮的莊子璇眼神憂鬱，與過往在社交平台分享充滿陽光活力氣息的照片完全不同，幸在最後一張照是她的彩色照片，並展露欣慰笑容。

從字裡行間估計莊爸爸身體狀況欠佳，更疑似一度病重命危，幸最後大步檻過，而不少網民紛紛留言表達慰問和送上祝福打氣。

另外，有指其父親是香港錦埔同鄉聯誼會會長莊金勝，背景甚為猛料。

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