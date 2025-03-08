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欺凌事件｜14歲少女旺角樓梯間遭欺凌掌摑施襲6人被捕　警指因言語態度起爭執

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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14歲少女旺角樓梯間遭欺凌掌摑施襲6人被捕，警指因言語態度起爭執。（取自Facebook「突發事故爆料」群組）

【欺凌 / 掌摑 / 黑社會 / 旺角】14歲少女被多名青少年在後樓梯包圍並多次掌摑，警方昨日（7日）至今日（8日）拘捕1男5女涉案人士，年齡由15至22歲，涉嫌襲擊致造成身體傷害，正被扣留調查。

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近日，有網民在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，1名女生在後樓梯遭多名童黨包圍並掌摑至少15下。

期間，幾人還多次爆粗辱罵，女生並未反抗而是回應「你聽我先啦」、「我幾時撞到你吖」，惟眾人並未停手，而是繼續指罵掌摑女孩。

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欺凌事件｜部分涉案人士有黑社會背景

警方表示，案發在去年8月，事主是一名14歲少女，約10名青少年男女在旺角洗衣街一個商場的後樓梯欺凌事主，施襲並掌摑事主，事主昨日到警署報案；掌摑者與事主是朋友關係，均為經常流連油尖旺區的青少年，因言語態度的鎖碎事情爭執，部分涉案人士有黑社會背景。

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