欺凌事件｜14歲少女旺角樓梯間遭欺凌掌摑施襲6人被捕　警指因言語態度起爭執

▲ 14歲少女旺角樓梯間遭欺凌掌摑施襲6人被捕，警指因言語態度起爭執。（取自Facebook「突發事故爆料」群組）

【欺凌 / 掌摑 / 黑社會 / 旺角】14歲少女被多名青少年在後樓梯包圍並多次掌摑，警方昨日（7日）至今日（8日）拘捕1男5女涉案人士，年齡由15至22歲，涉嫌襲擊致造成身體傷害，正被扣留調查。

校園欺凌｜調查揭3成半學童曾受欺凌 醫生勸家長留意子女8大情緒變化

近日，有網民在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，1名女生在後樓梯遭多名童黨包圍並掌摑至少15下。

期間，幾人還多次爆粗辱罵，女生並未反抗而是回應「你聽我先啦」、「我幾時撞到你吖」，惟眾人並未停手，而是繼續指罵掌摑女孩。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

欺凌事件｜部分涉案人士有黑社會背景

警方表示，案發在去年8月，事主是一名14歲少女，約10名青少年男女在旺角洗衣街一個商場的後樓梯欺凌事主，施襲並掌摑事主，事主昨日到警署報案；掌摑者與事主是朋友關係，均為經常流連油尖旺區的青少年，因言語態度的鎖碎事情爭執，部分涉案人士有黑社會背景。

精神健康｜校園欺凌家人冷待 少女診斷驚恐症焦慮症

校園欺凌｜屯門中一生遭7同學霸凌 疑受成績表評價影響轉校搵足10間終獲錄取

職場欺凌︱56歲日男遭恐怖職場虐待闖路軌「被自殺」 公司群組語音曝光 4人被控謀殺成日本首例

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】