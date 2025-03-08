薛凱琪悼念方大同｜方大同病逝後　摯友薛凱琪首發文：LET ME LOVE YOU

【方大同 / 方大同病逝 / 薛凱琪】方大同於上月21日病逝，終年41歲。隨後，摯友薛凱琪（Fiona）先是在音樂節演唱時哽咽落淚，而後被網民遇見現身北京機場時神情憔悴，疑因友人離世而感傷，令網民憂心。

繼薛凱琪將全平台頭像或背景全部更換為方大同繪本後，於今日（3月8日）首發長文回應近期狀態及心情。

不少網民看過文章後紛紛寬慰她，「他（方大同）會聽到的」、「謝謝你堅持了下來」、「懂得你的脆弱，知道你的堅強」。

方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚 全平台換背景圖悼念方大同

薛凱琪長文內容如下：

最重要的東西往往是無形、抓不住的，卻又一直圍繞身邊。比如光、信念、希望、善。愛更是。

過去八天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經定好的行程，也謝謝所有合作夥伴的諒解，給我時間慢慢恢覆。

從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵。我本以為自己已經很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最終還是選擇跟大家說出我的想法。一直以來只想要大家看見最快樂的我，因為那才是我最想要成為的凱琪，雖然有的時候我也會偷偷的失敗。我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許它能打動你的心靈，是因為它是誠懇的，那我今天也要重新學習再勇敢一點，再誠懇一點去面對我自己和大家。

本身一直什麽都沒發是因為我覺得脆弱是留給自己的，而我並不想影響大家。我曾有想過演唱會、工作、事業，比起人生，其實都太不重要了。所以我有想過把已經定好的演唱會取消。但是偏偏心里有個小小的聲音跟我說，雖然我每天都跟自己掙紮我哪里不夠好，哪里不夠有才華，但是這一輩子我能唱是個恩賜。因為宇宙想要用我的不完美去跟大家說，其實你我都是一樣，只是我利用了舞台去表達。在活著的路途中，你會有很多東西不想做，但是想了想你又會去做了，搞笑吧？因為這個世界不是圍繞著你一個人在轉的，你要負責任，要做個堅強的榜樣。我在幻想當我脆弱的時候我也會很想要看到別人堅強，去拉我一把，不是嗎？所以不管別人怎麽想，我薛凱琪想試試，試試去完成我本身不想做的演唱會，試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。也希望大家從今天起珍惜時間去勇敢一點面對你自己的想法。

脆弱，都是為了明天的堅強。雖然我們每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣，有的人快一點，有的人慢一點。但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇，只要我們勇敢的用行動去回應愛，去感激你的所愛之人。

最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。

本身演唱會的名字是「光」，但是後來我想簡單一些，就改成了Let Me Love You——讓我愛你。因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光。希望大家在未來，不僅是在音樂里、在演唱會上、在見到我的時候，才得到你們要的光芒和能量。在生活中的每一個時刻、每一次相遇，都能迎接它的美。

有的時候，我覺得自己能給的愛很多，但有的時候很少。甚至我覺得我根本搞不明白，怎麽給才是對，或是錯。我或許跟你們一樣還未知道它正確的答案，所以我只能用一顆好奇的心去反覆嘗試。發現錯了的時候就用微笑去面對，因為下次，我會更溫柔的去對待我愛的人，生命，和自己。

LET ME LOVE YOU，wherever you are.我們都很傻，但是也很可愛。「別太遲，又十年後至想，快樂嗎？」