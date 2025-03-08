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財政預算案2025 | 孫玉菡：政府經常開支減7%不等於減人　削資導致數千人手流失說法誤導

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 28 分鐘前

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孫玉菡：政府經常開支減7%不等於減人，削資導致數千人手流失說法誤導。

【孫玉菡 / 政府經常開支 / 財政預算案2025】最新一份《財政預算案》提出節省政府經常開支，2027至28年度的累計減幅為7%。

勞工及福利局局長孫玉菡出席電台節目表示，日前與170多間社福機構代表見面，交代要在資源效率優化計劃下削減開支，他認為會面氣氛友善，大家都基本明白政府的狀況，想辦法應對。他說，在僅有資源下，當局會盡量協助中小型的社福機構，但他們仍要承擔3%的削減。

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財政預算案2025 | 削資導致數千人手流失說法誤導

對於有社福界人士擔心削減資源會導致數千人手流失，孫玉菡表示有關說法有誤導性，強調減7%開支不等於會減少多少人，在成本攤分方面，他認為要放鬆一點，同一個人可以做多些事情，政府的人員亦可以協助承擔一部分。

孫玉菡又指出，大多數社福機構都很珍惜員工，尤其近幾年社福界面對人手流失，因此預期多數的機構都會想辦法留低員工；而根據協議，機構不會減服務量，尤其是服務弱勢社群。

被問到有社福界關注當政府財政狀況好轉，可否補回削減的撥款，孫玉菡表示，日前有在會面期間說明，現時是共渡時艱，將來如果環境好是否可以協助社福界，這個並非他一個人可以決定，他亦不可以代替未來的政府作出承諾，但強調，會清晰將他們的意見轉達予政府最高層。

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