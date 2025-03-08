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Tyson Yoshi新歌︱碌爆人情卡拍《1994》拍攝MV　以名跑拍飛車場面險破產

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撰文： 文體藝online

發布時間： 25 分鐘前

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Tyson Yoshi新歌《1994》MV。

【Tyson Yoshi / 游學修 / 周殷廷 / 雲浩影】Tyson Yoshi豪花近百萬為今年推出頭炮歌曲《1994》拍攝MV，打造電影級數動作飛車戲，並找來好友游學修YT周殷廷雲浩影（Cloud）為MV演出。

《1994》的MV以江湖兒女嘅愛恨情仇為藍本，故事講述Tyson同YT一齊愛上士多太子女Cloud，但Cloud跟飾演反派嘅游學修爆發激烈衝突，而MV特別向90年代經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬。

【發揮創意】Tyson Yoshi將借車展出小學生創作　學校再發文：事件帶來有意義互動

Tyson Yoshi新歌《1994》MV。

Tyson Yoshi新歌︱Cloud氣質似李嘉欣

自編自導自演MV的Tyson分柝選角原因：「Cloud同YT嘅角色設計係向《97古惑仔：戰無不勝》嘅鄭伊健同李嘉欣致敬，我想重現呢種斯文女生跟古惑仔互相牽扯嘅感覺。Cloud嘅氣質跟李嘉欣好似；YT嘅演技更係令我驚訝，原來佢相當好戲，其中一幕我要叫YT清醒一點，事前便叫佢用力推開我，好讓我進入角色，結果佢投入地用力推開我，成功令我腎上腺素飆升，極速進入狀態！」

至於游學修則是Tyson心目中「定海神針」，稱：「如果整個MV都由歌手演出，難免較擔心，因為自己唔識得演戲，所以一定要搵演員飾演反派，推進整個故事，同時激發出大家的演技。」

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Tyson Yoshi新歌︱《烈火戰車》啟發拍飛車場面

MV內不乏飛車戲，亦正正是受《烈火戰車》啟發，拍攝團隊清晨冒寒喺昂船州大橋取景，多角度打造既刺激又震撼嘅追車場口。

Tyson話：「最難忘買咗一部跑車，只係揸咗兩次，就奉獻咗嚟拍攝MV嘅炒車場面，哈哈！所以今次唔只碌爆友情卡，信用卡都碌爆，銀行戶口接近破產邊緣，所以各位未找數嘅老闆們，可否盡快找數，我快要破產了！」

雖然千金散盡，但Tyson直認因此拍出戲癮：「跟朋友一齊演戲比較舒服，更易進入狀況，事關有拍檔跟自己對戲，總好過演獨腳戲時只顧Chok同有型。

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