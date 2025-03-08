方大同病逝｜商台重播方大同《星光背後》專訪　被問與薛凱琪緋聞：大家都這麼忙

▲ 商台重播方大同《星光背後》專訪，離開華納原因：想挑戰自己。（方大同微博）

【方大同 / 專訪 / 星光背後】方大同(Khalil)突病逝震終年41歲撼中港台，為紀念香港樂壇一代才子，今日(3月8日)，下午2時至3時於雷霆881商業一台播放的《星光背後》，將重播其2019年回港舉行最後紅館騷前的個人專訪。

方大同的音樂始於香港，05年出道曾被喻為「香港陶喆」或「港版周杰倫」紅到台灣，出道三年便以最短年資獲得「叱咤樂壇男歌手金獎」。

在2013年，方大同離開服務八年、一手捧紅他的華納唱片，並於三年後自組公司轉型為老闆，更於2017年首摘台灣金曲獎最佳國語男歌手登頂。

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節目中，方大同侃談成長、自學音樂、及寫了五年demo才獲華納賞識推出首張專輯的經歷。

另外，他亦大談大膽跳出舒適圈，離開娘家自組公司「賦音樂FU MUSIC」的經過；感情方面，方大同直認曾有感情生活，更大方談及出道後唯一緋聞對像薛凱琪。

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方大同病逝｜自小立志以音樂作終身事業

夏威夷出世的方大同乃美籍香港人，節目中，他談及先於夏威夷、上海、及廣州生活，再於12歲跟父母回香港定居的經過，他說早已習慣漂泊.

由於爸爸是職業鼓手關係，自小接觸音樂，但立志以音樂作終生事業，因小時候看了一套傳記電影《La Bamba》而起，「那時5、6歲，是佷大影響，見到這真人真事傳奇好感動，就立志要做音樂，就像小朋友看完《超人》，想做superman。」

他直認從沒學過唱歌，結他也是自學，「最初是鍾意唱歌，結他是十多歲聽到blues開始自學。唱歌無人教過，只是一直唱，很多外國歌手都是自己唱出一把聲，就像由細到大鍾意做運動的運動員，自我訓練成為一種習慣，而我就是鍾意音樂，令自己把聲變成一種樂器。」

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方大同病逝｜為自由發展音樂事業離開華納

談創業，原來方大同2013年離開華納前已有創業念頭，離開後更積極自組公司：「後階段（與華納的）合作模式是不一樣，是以每個計劃作為基礎。如果我沒有記錯的話，那時已向著一個創業的方向去走……我認為很多事情可以自己嘗試，各種事情想挑戰自己。」

為了更自由、不受限制地發展音樂事業，方大同深知經營公司存有風險，仍不顧一切去嘗試：「每一個（公司的）做法有它自己的模式，那時候我做了八年，我想有自己的模式去創造，當然這不是很容易的事情，是一定有挑戰性。」

他續說「同樣地，我都是沒有期待的，只能去嘗試。當然你說會蝕，我由一開始都知道，有很多出名的明星、演員都（因做生意而）破過產，所以我很清楚這件事是有它的風險的。但是，你都要做的，很難說因為有擔心的事情而不去做一件事。」

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勇於跳出舒適圈，方大同剖白對物質或金錢上不是很強求，自覺能維持衣食住行便不需擔心太多，「其實所有事情都是這麼渺小，如果我八十歲那年看回以前的事，就是如此一個經歷，當然我不希望生意上有很大的失敗，但是無論如何，你老了的時候回頭看，都會發現只是一個經歷而已。」

方大同病逝｜回應與薛凱琪緋聞：她這麼忙

出道以來，方大同僅與薛凱琪傳過緋聞，看似人生只得音樂，但節目中，他坦言自己一定有感情生活，「這麼多年，唔多唔少一定會有。」

雖然當時感情未有著落，但他指父母没有催他交女友，「他們都沒緊張我，跟我選擇做音樂一樣，他們從來都沒迫我要找份工作，亦無要求我娶一個人，所以自己都很順其自然。」

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他續說，「我不是很急……這回事要天時地利人和緣分，要適合（自己），與及生活上的狀態（配合到），正如出道前我要簽唱片公司出碟都等了五年，都不能夠逼，不是自己想做就做，感情也是一樣，不能強求的。」

談到多年來曾否有機會與薛凱琪發展，他重申：「她這麼忙，大家都這麼忙，我一向都不八卦，都別談八卦事了。」

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