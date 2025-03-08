遊日注意｜日本近期多宗進食污染食物染諾如病毒　衞生防護中心籲外遊時提高警覺

▲ 日本近期多宗進食污染食物染諾如病毒，衞生防護中心籲外遊時提高警覺。（資料圖片）

【外遊 / 日本 / 諾如病毒 / 污染食物 / 腸胃炎】日本由上月起錄得多宗因為進食受污染食物而感染諾如病毒個案，衞生防護中心提醒市民外遊時提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以降低食物中毒的危險。

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遊日注意｜日本近期多宗進食污染食物染諾如病毒

日本當局公布，由上月至今已有超過150人，因光顧大阪府日本料理店「喜一」，或進食鳥取縣米子市和菓子店「清月」製造的草莓大福等日本甜點而感染諾如病毒。日本衞生當局的資訊也顯示，近期當地感染性腸胃炎的活躍程度有所上升。

遊日注意｜衞生防護中心籲外遊時提高警覺

由於日本是鄰近香港的熱門旅遊地點之一，因此特別呼籲計劃或正在當地的市民提高警覺。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，諾如病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發；由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

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