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你好，打劫！Reunion︱COLLAR成員芯駖首次演舞台劇　坦言怕招架不來向拍檔偷師

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撰文： 文體藝online

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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（左起）李芯駖、朱栢謙、朱栢康在舞台劇《你好，打劫！Reunion》 合作。

【朱栢康 / 魯文傑 / 李芯駖 / 朱栢謙 / COLLAR】舞台劇《你好，打劫！Reunion》重組陣公演，劇中一眾演員朱栢康（朱康）、麥沛東、魯文傑、李芯駖、巢嘉倫、黎逸正聯同導演朱栢謙、張志敏等齊亮發布會。

朱栢謙和朱栢康兩兄弟首次合作舞台劇，一個幕前一個幕後，哥哥阿謙笑言感覺恐懼難攪，還會怕細佬在媽咪面前數他不是，演出還未開始已經逗得大家笑過不停，阿謙隨即澄清口中的恐懼難搞只是跟大家開玩笑而已。事實上細佬在他心目中是一個很出色的演員。

而細佬朱康一坦言從哥哥身上學到不少東西，絕對是自己的啟蒙老師。

COLLAR成員丨芯駖成第3位單飛出歌隊員　Sumling中門大開舞出真我

舞台劇《你好，打劫！Reunion》

你好，打劫！Reunion︱芯聆向劇帝偷師

朱康去年也有看過楊偉倫的演出，今次他替代阿倫所演的賊人角色，笑言以他的演出作藍本，一於照抄可也！大佬朱謙也加把口的搞鬼說：「阿倫的演出，簡直每一天都看一次，直程要跪拜！但總括來說，其實整體的觀感是最重要，相信這個團隊一定可以將最精彩呈現大家眼前。」

另外，早前阿康所演的賀歲片《祥賭必贏》內的中韓混血兒角色大受歡迎，被問到今次舞台劇裏面也會有韓文對白？朱康有求必應的說：「如果大家喜歡的話，我就考慮吓啦！」

至於首次參加舞台劇演出的芯聆表示，很感恩能夠與兩位劇帝魯文傑朱栢康一齊同埸，但她坦言第一次舞台劇演出便面對兩位強勁的對手絕對招架不來，所以自己更需要努力向劇中的拍檔學習偷師，而現在最大挑戰是首次live演出加要背一大堆台詞，所以更加要慎重處理自己的角色。

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