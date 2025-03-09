啟德桌球賽｜外國遊客讚體藝館氣氛好交通方便　凌晨完賽後到九龍城食宵夜

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽今（9日）踏入最後一日，世界排名28的冰咸（右）與澳洲的羅拔臣（左）爭冠。（陳靜儀攝）

啟德體育園開幕舉行首項國際賽事、世界格蘭披治桌球大獎賽踏入最後一日，世界排名28的冰咸今日（9日）與澳洲的羅拔臣爭冠。決賽採取19局10勝制，首節今午1時展開；第2節晚上7時30分上演。不少外國球迷特意來港觀賽，並大讚場館設施新穎、氣氛好，凌晨完賽後更到九龍城「食宵夜」。

來自荷蘭的Eric和Bart二人表示，特別為大獎賽來港一周，分別觀看上周三（5日）、昨日和今日的賽事。

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二人曾多次在英國倫敦、雪菲爾等觀看桌球比賽，他們認為啟德體藝館的氣氛很好，入場安排暢順，工作人員也很友善。惟Eric提到，比賽期間不時傳出觀眾電話鈴聲、及電話掉到地上的聲響，相反英國的觀眾較自律，認為在教育觀眾上可作改進。他又指，場館內不準帶飲品，但又較少售賣飲品的地方，較為不便。

比賽首日發生觀眾在賽事尚未結束前被要求離場事件，Bart說未有留意，認為場館交通方便、配套足夠。他亦提到，周三晚上的賽事至翌日凌晨1時許才完結，但他們住在附近的酒店，完賽後很快便回到住處。

二人又說，知道大獎賽是啟德體育園開幕後首項國際賽事，雖然部分地方有進步空間，但仍安排非常出色，非常榮幸能首場賽事的一分子，亦期待未來再訪港。

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來自波蘭、在新加坡工作及居住的Michal同樣是為了大獎賽訪港。這是Michal第4次訪港， 他今次留港5天，其中4日都有購票入場觀賽，將於明天離港。

Michal說，雖然過去數天賽事至凌晨才完結，但場館位置方便，每晚比賽結束都可步行回九龍城的酒店；加上該區食肆營業至深夜，完賽後仍可「食宵夜」，又說特別喜歡九龍城的泰國菜和茶餐廳。

他提到，曾經去過泰國觀看桌球比賽，認為體藝館設施新穎、位置更方便，相反泰國的場館較偏遠，發展程度不如香港。

Michal又說，聽說賽事明年有望再次再在舉辦，期待再次訪港。他指能在亞洲城市欣賞桌球比賽是難得的事，認為這場比賽作為啟德體育園首項舉辦的國際體育賽事意義重大，希望未來能繼續在港舉辦，讓更多人認識桌球運動。

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