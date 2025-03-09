全國兩會｜陳茂波：循三方面加速自身發展　包括推動科技創新、創新模式刺激潛在消費力

▲ 財政司司長陳茂波說，要將兩會精神的重點，融匯到社會經濟發展的工作當中。（資料圖片）

全國兩會正在北京舉行，財政司司長陳茂波說，要將兩會精神的重點，融匯到社會經濟發展的工作當中，會循三方面推動，包括加速推動科技創新、加強深化國際交往合作、以創新模式刺激潛在消費力。

財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌說，循三方面加速推進自身發展的工作，第一，加速推動科技創新與應用創新，以增強經濟動力和提升發展質量，過程中，要「堅持推動傳統產業改造升級和開闢戰略性新興產業、未來產業新賽道並重」；也要「因地制宜」，更好發揮香港國際金融中心的功能，加強推動科技與資本的結合，透過金融市場的高效資金配置，為香港的科創發展、科創企業和產業集群注入更多新動能。

陳茂波又認為，本港的金融市場為科技創新與產業創新提供了重要支撐，同時，科技與產業創新也為港股增添新的動力。他指出，在科技股強勢帶動下，本港股市今年來升幅擴大，上月每日平均成交額接近3,000億元水平。新股市場亦更趨活躍，港交所正在處理的上市申請個案已超過100宗，市場估計今年港股新股籌資金額約在1,300億至1,600億港元之間。

第二，陳茂波指，透過「打造體驗、確立主題」，以創新模式讓市場釋放消費潛力，以支持鞏固內部需求和提振消費。由於市民及旅客的消費模式轉變，本地零售市道受到影響，但內地的實踐經驗說明，透過打造更多文化、體育及旅遊等範疇的新體驗、新場景，可精準觸達更廣泛多元的消費群體。他認為，如何「因地制宜」發揮香港中西文化交匯的特點，提供更多新消費體驗，將成為保持競爭優勢和促進未來發展的關鍵着力點。

陳茂波：將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」和「國際機器人大會」

第三，陳茂波指，加強深化國際交往合作，以大型國際會議為例，今年將舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融牽引，匯聚全球企業、資金和技術，促進國際產業合作，同時吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港；亦將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」和「國際機器人大會」，雲集這方面的領軍人物，推動香港成為人工智能產業交流協作的匯聚地。

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