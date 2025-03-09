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全國兩會｜屠海鳴：香港社會對一國兩制認知還有差距　劉雅煌：要用西方熟悉語言講好一國兩制

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 42 分鐘前

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全國政協今日（9日）舉行第3次全體會議。（林曉君攝）

全國政協今日（9日）舉行第3次全體會議，全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴認為，香港社會對一國兩制的認知還有差距，必須深化教育提升責任感。

屠海鳴：一國兩制實踐第一階段任務已完成  現時進入新階段

會上，共有14名委員發言，包括屠海鳴，他認為「一國兩制」實踐的第一階段任務已經完成，現時要進入新階段，要為「一國兩制」優勢「增量」，不僅要發展香港，還要貢獻國家，不僅要惠及中國，還要造福世界。

屠海鳴說，「香港社會對一國兩制的認知還有差距，有人認為一國兩制僅是解決歷史遺留問題的權宜之計，有人認為一國兩制事關香港，與內地發展、強國建設，民族復興關聯不大。」因此，要通過深化一國兩制實踐，進入新階段的認識，進一步提升香港社會的責任感、使命感。

本身是澳門歸僑總會會長的澳區全國政協常委劉雅煌就認為，「用西方熟悉的語言，講好中國共產黨為甚麼能、一國兩制為甚麼好，積極發揮補充國家隊之外的民間媒體傳播力量。」他說，會建好經貿平台，為內地企業提供多層次服務，希望將澳門打造成為香港以外的另一國際大通道。

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