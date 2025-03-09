的士車隊｜陳美寶指的士車隊可與乘客協商「包車」收費　可訂低於咪錶收費水平

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

的士車隊最快月底陸續投入服務。運輸及物流局局長陳美寶今（9日）在電台節目中表示，的士車隊可按咪錶收費，亦可事先與乘客協議預約「包車」的訂價，當局會監管，確保收費不會訂得太高；當局也會在機場及西九高鐵站等13個地點預留指定上落客位予的士車隊的網約車。

陳美寶表示，希望新成立的5支的士車隊各自創造品牌，設法為不同群眾提供服務，並思考服務質素如何追上時代，舉例的士車隊設有6人車，車廂較大可以擺放行李及輪椅，適合往返機場及口岸等乘客，滿足現時不太到位的服務。當局也會要求車隊設立網約平台，讓乘客可為司機評分，車隊管理人須留意並監察司機表現。

她指，除網約平台，當局亦已在13個地點預留位置供車隊的網約車接載乘客，其中9處已落成，包括機場、高鐵西九龍站、跨境口岸及郵輪碼頭等，將與機管局、港鐵等合作，加強向訪港旅客宣傳。

陳美寶提到，的士業界曾向當局反應，現時不夠上落客位接載乘客，相信為車隊額外規劃上落客位，能成為吸引的士司機加入車隊的其中一個誘因；又指沒有硬性規定司機加盟車隊的形式，可受僱於車隊，亦可以自由身協議方式加入，司機加盟除可透過車隊的網約平台接到訂單，亦能壯大車隊，形容是雙贏。

至於的士車隊收費，陳美寶指，的士車隊接街客會按咪錶收費；網約的生意則可按咪錶收費再加收預約費，或與乘客自行協商預約「包車」的訂價，強調提供彈性之餘，亦會有監管，以確保不會任意訂得過高。

被問到車隊能否訂低於咪錶價的收費搶客。陳美寶就稱，雙方同意便可，但認為要「小心」，「因為都視乎他們整體生意及市場供應，最重要跟乘客、雙方作出協議，要雙方同意才可以」，指最重要是平台清楚訂明收費政策及安排，讓乘客也能清晰了解。

對於有的士司機認為，網約車合法化會侵蝕的士牌利益。陳美寶指，把點對點服務升級轉型，是以市民的利益為依歸，強調網約車及網約平台已是發展趨勢，希望透過與業界溝通，找出平衡點，讓兩者可以共存。

另外，政府建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車紀錄儀及全球衞星導航系統，陳美寶表示，期望第二季將法案提交立法會審議，指業界幾乎有一致共識，認為要盡快推行，相信做法能更好保障司機及市民，避免發生爭拗時「口同鼻拗」，亦有信心落實後，涉及的士的投訴可以大降。

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