劏房｜調查：葵涌工廈劏房最嚴重濫收1倍水電費　7成住戶不住業主受租務條例規管

▲ 葵涌劏房街坊會聯同大學進行工廈劏房調查。（何畯新攝）

政府將立法規管「簡樸房」，但工廈劏房非規管對象。有關注工廈劏房的團體發布調查結果，指出目前工廈劏房面積比一般劏房大，租金亦較低，惟逾7成工廈劏房戶不知業主受到租務條例規管，約3成住戶也曾被業主濫收水電費，最嚴重濫收達1倍。

葵涌劏房街坊會及聖方濟各大學羅鳳賢社會科學院研究助理教授梁嘉敏於去年10至12月期間調查該區劏房情況，共接觸834戶工廈劏房住戶，因擔心私隱問題僅66戶願意進行訪問，其中近8成（77.6%）住戶因無法負擔一般住宅租金而租住工廈劏房。

調查指出，受訪工廈劏房戶的分間單位面積中位數為150呎，比2021年人口普查所得的一般劏房面積中位數多出31.6呎、26.7%；工廈劏房租金中位數為4,000元，對比2022年的3,600元高出逾一成，但仍較一般劏房租金中位數5,000元低兩成。

政府於2022年訂立俗稱「租管條例」的《業主與租客(綜合) 條例》，但調查顯示仍有71.2%受訪者不清楚工廈劏房已納入規管範圍內；另有45.5%住戶在租管條例生效後未有與業主簽約。機構指出，未有簽署租約令住戶隨時被逼遷的風險上升。

另有16戶（24.2%）不清楚收取水費的實際情況；在22戶（33.3%）清楚收取水費的實際情況的住戶中，有36.4%住戶被濫收水費。調查指出，據法例規定，業主若每立方米收取超過12元以上的水費屬濫收情況，其中最高每立方米收費25元，比規定高出一倍。

參考中電電費收費標準，業主若每度電收取超過1.19元即屬濫收，有31.8%受訪劏房戶反映有被濫收電費，其中逾半收費更高於每度電1.5元，當中最高收取每度電1.8元，高出接近一倍。

居於工廈劏房的66歲Ada說，她曾居於100呎的私樓劏房，因租金上漲而搬遷至現時170呎的工廈單位，現時並無接受政府援助，亦無申請公屋，靠強積金過活。她直言「住工廈已經違規，如果屋宇處話要搬，咁就唔知去邊」。

退休人士阿明（化名）現居於100呎的工廈劏房，據他所知該單位更被「1劏40」，故擔心會有治安問題，現時更被收取每度電1.7元。被問到會否向業主反映以上問題，他說不會，「你唔租，佢咪租比第二個囉」。

團體促請政府盡快訂立起始租金，並加強宣傳「租管條例」及濫收水電費規例。另促請政府於五區增設中轉屋單位，應對原區安置及可負擔租金的考慮，以及推出搬遷津貼等。

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