青年宿舍｜仁愛堂九龍城青年旅舍入住率6成　麥美娟：項目較新需時宣傳

▲ YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍開幕典禮。（陳靜儀攝）

政府於2023年起資助非政府機構租用酒店和旅館，將房間轉作青年宿舍用途，其中位於九龍城富豪東方酒店的仁愛堂青年宿舍項目今（9日）舉行開幕典禮，項目為18至30歲合資格青年人提供80個房間，共設160個宿位，月租介乎4,500元及4,650元，由12月起陸續入伙至今，房間出租率達六成。

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民政及青年事務局局長麥美娟稱，至今已經批出5個由非政府機構租用酒店轉作青年宿舍項目，共提供約1,300個宿位。連同較早前由政府全數資助非政府機構興建青年宿舍計劃中，兩個計劃所提供的宿位數目已由本屆政府上任時的80個，增至現時超過3000個，形容進度理想，將來亦會視乎計劃成果再決定延續計劃。

被問及是否滿意僅6成的入住率，麥指，現時營運逾一年的項目入住率已經達8至9成，而本項目及天水圍青年宿舍「琇居」均為較新項目，需要時間進行宣傳。

就啟德隔離設施改為青年驛站旅舍的進度，麥美娟表示當局已於上月底截標，已收到數份標書並正進行研究，期望年中能找到合適營運者，年內分階段啟用，期望驛站可鼓勵更多內地及海外青年來港交流，有更多空間讓青年舉辦活動。

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