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樂壇新人｜高暉因盧廣仲任賢齊啟發新歌 自認感情i人願為女友付出

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發布時間： 2025/03/08 14:00

最後更新： 57 分鐘前

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樂壇新人高暉

樂壇新人高暉（LK ）2025年度首支派台歌《i人の戀愛哲學》 是專屬於內向者（i人）的表白情歌。

高暉說他是因聽了盧廣仲的《100種生活》，想寫一首100種感性生活的歌，便跟創作人藝深和詞人溝通，寫了一首像《對面的女孩看過來的》簡單情歌。

i是人們在愛情中總是小心翼翼、不敢表露心跡，卻又無時無刻在社交平台的暗中關心對方，甚至不惜沉浸在自我幻想之中，這場戀愛就像是一場不斷試探又不敢跨越界線的心理拉鋸戰。

歌詞將日語「愛してる」貫穿整首作品，既代表i人內心的反覆告白，也反映了i人內心的自嘲與掙扎，配上輕快旋律，更突顯i人在無限幻想中的瘋癲感。

他說自己在理智上屬e人，但在感情經歷較內向被動，以前拍拖也比較會像暗戀的人，較多付出，故相信自己是感情i人。

今次他也有參予MV拍攝構思，希望展現更多自己一面，另外，在樂壇上他希望多作嘗試，有機會跟不同的音樂人和歌手合作。

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