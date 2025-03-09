啟德桌球賽｜綠色和平發現大會派膠樽水等　批違反場館規例及製造不必要即棄垃圾

▲ 綠色和平發現貴賓沙發席上，觀眾獲派連蓋的膠樽水，與場館規列不相符；同時有貴賓席觀眾成功攜帶保溫杯進場，並放置座位上，未見場內職員阻止。（綠色和平提供）

「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」正於啟德體育園體藝館舉行，環團綠色和平周三（5日）及周五（7日）到場視察，發現大會在貴價門票觀眾席上，擺放連蓋的膠樽水，批評製造不必要的即棄垃圾，亦違反場館規例。

綠色和平項目主任譚穎琳指，啟德主場館及體藝館此前的測試賽及開幕禮，均以安全考慮為由，禁止觀眾攜帶自備杯及任何容器入場，更出現場內購買膠樽水，須另外倒入膠杯飲用等情況，而是次桌球賽安檢時亦重申所有容器不得帶入場，惟該會卻發現大會在場內貴價門票觀眾席內派連蓋膠樽水，甚至有貴賓成功將自備杯帶入場內，形容是公然違反場館自訂規則，做法不公之餘，所謂安全考慮也不攻自破，派水安排同時製造不必要即棄垃圾。

譚穎琳促啟德體育園應儘快落實重用杯服務，平衡安全及環保考量，讓觀眾有使用非即棄的選擇，強調重用杯早成為大型場館解決廢物及平衡安全問題行之有效的方案，縱觀國際，歐洲不少大型活動場館或球會體育館已提供重用杯借還服務；東亞地區的體育園區如首爾、台北的棒球場，當地政府亦投入資源推動及資助場所建立重用杯系統，香港的欖球賽事，過往在香港大球場亦曾提供重用杯服務，可見重用杯在香港場館及體育賽事實施的可行性。

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