啟德郵輪碼頭｜四郵輪同時泊港　獲安排漫步九龍城行程涉訪啟德體育園

▲ 4艘郵輪停泊於啟德郵輪碼頭及尖沙咀海運碼頭。（羅淑佩Facebook圖片）

本港今日（9日）同時有4艘國際郵輪停泊，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今稱，當局會為旅客安排涵蓋啟德體育園等九龍東新舊景點的岸上行程，充分發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應。

今日停泊本港的4艘郵輪，包括「名人千禧號（Celebrity Millennium）」、歌詩達郵輪「歌詩達莎倫娜號（CostaSerena）」、銀海郵輪「銀海詩語號（Silver Whisper）」及世鵬郵輪「Seabourn Encore」，分別於上周六（8日）及今日（9日）抵港，停泊於啟德郵輪碼頭及尖沙咀海運碼頭。

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旅發局提到，上述四艘船共為本港帶來約5,400名、來自31個國家及地區的旅客，部分旅客參加了九龍城漫步之旅，先後到訪啟德體育園、《九龍城寨之圍城》電影展覽，並到訪九龍寨城公園等。

羅淑佩亦指，3月份共有17艘大型郵輪停泊香港，包括「銀海新星號（Silver Nova）」和「安妮皇后號（Queen Anne）」兩艘新建成的豪華郵輪，不少高增值船客更會在香港過夜。

另外，一連3天在粉嶺高爾夫球場舉行的LIV Golf香港站今日結束。羅淑佩透露，與主辦方「非常接近」達成協議，目標令主辦方每年都將賽事帶來香港。

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