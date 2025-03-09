共享基金會｜項目助東帝汶登革熱感染率按年降10%　成果刊《刺針》

▲ 基金會在東帝汶衞生部、中國駐東帝汶大使館的支持下，開展全球首個「預防登革熱先導項目」。(共享基金會供圖)

共享基金會指，在東帝汶開展的「登革熱防控先導項目」成效顯著，當地去年的登革熱流行季節的整體感染率較2023年同期下降10%，與鄰近國家形成強烈對比，成果刊登在國際權威醫學雜誌《刺針》。

基金會指，在2024年1月，基金會在東帝汶衞生部、中國駐東帝汶大使館的支持下，開展全球首個「預防登革熱先導項目」，以在應對東帝汶登革熱病例不斷上升的情況。

基金會指，項目成果包括在2024年登革熱流行季節期間，東帝汶的登革熱發病率較2023年同期整體下降10%；同時印尼和新加坡等鄰國病例數卻增加了2至3倍；東帝汶首都帝力的登革熱發病率從 2023 年估整體個案的77%下降至2024 年的46%；快速測試劑的使用不但改善了早期診斷和治療，也減少了不必要的就醫情況，進一步遏制了病毒傳播。

梁振英：希望透過在學術期刊共享中國知識和智慧 以中國方案解決問題

基金會主席梁振英表示，共享基金會不僅是在項目國實地工作的實幹型團隊，也是專注鑽研科學理論及知識的團隊。在共享中國人的愛心和技術外，亦希望透過在學術期刊共享中國知識和智慧，以中國方案解決問題。

文章由基金會管理層及項目團隊撰寫，包括基金會總幹事及香港中文大學醫學院助理院長（對外事務）陳英凝教授、基金會研究及發展總監及香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院兼任講師杜沛欣、基金會項目專員（東帝汶）陳卓瑜，以及梁振英。

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