啟德桌球賽｜羅拔臣以10:0大勝冰咸奪冠　冀能鼓勵香港年輕桌球手成為「下一個傅家俊」

▲ 「世界格蘭披治桌球大獎2025」香港站決賽（左）羅拔臣決戰（右）冰咸。（陳靜儀攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽最後一日，世界排名19的英國球手羅拔臣對戰排名23的澳洲球手冰咸，羅拔臣以10比0橫掃冰咸奪冠，贏得18萬英鎊獎金（折合約180萬港元），冰咸則獲得8萬英鎊亞軍獎金。

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羅拔臣賽後表示，對賽果感到驚訝，甚至不知道以往是否有人在決賽贏得10比0。他對此感到開心，並對冰咸感到可惜，指二人私下相處得很愉快，過去一周他擊敗了很多對手，確實希望他能打得更好。

他亦期望自己的表現能鼓勵香港年輕桌球手，期待他們將來能參與比賽，甚至成為下一個傅家俊。

冰咸賽後向傳媒，透露其叔叔在賽前數小時離世，指完成下午賽事回到酒店後，獲太太通知消息。他表示有點傷心，但在比賽場上仍然度過美好的一周，可以暫忘傷痛。

他又指，是次賽事是他參加過其中一場最好的錦標賽，感受到球迷的熱情，又大讚酒店住宿水準高，希望明年能再來比賽。

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