  • 18°C
香港時間：2025310日 (一) 01:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德七欖商機｜啟德出招迎盛事擬辦酒吧文化節　學者倡店舖聯乘推優惠吸人流入商場

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

酒吧業界去年估算，七欖賽事可吸引願花錢的外國遊客，消費力達人均800至1500港元，比內地旅客高兩、三倍。（陳靜儀攝）

香港國際七人欖球賽將於月底移師啟德體育園，往年大批外國球迷訪港帶來龐大商機，九龍城區內雖只有零星酒吧，但餐飲業以至園區均冀留住這批高消費客，據悉包括擬辦酒吧文化節。學者倡商戶聯乘合作，勿孤軍作戰。

去年最後一屆在香港大球場舉行的七欖，3日賽事共有10萬人次入場，售出12萬張門票約4成屬旅客。參考酒吧業界去年估算，賽事吸引的外國遊客消費力人均800至1,500元之間，比內地旅客高達兩、三倍。

移師體育園　外地粉絲捧場

理大酒店及旅遊業管理學院副教授梁堯忠形容，七欖絕對是一個大商機，指七欖較多「忠實客」，舉例如足球也有很多支持者，欖球亦是部分國家的「國技」，不少球迷願遠道而來支持自己的國家隊，故七欖觀眾主要是長途旅客，例如來自澳洲、新西蘭和斐濟等，正正是港府希望吸引的過夜旅客。他亦提到，七欖球迷特點是願意打扮、不介意花費，餐飲花費「疏爽」，願意每年特意飛來香港觀賽，令場內氣氛熱烈。

經濟學者李兆波過去多年也有入場觀看七欖賽事，惟據他觀察入場人數不斷減少，對比新冠疫情前「一定坐滿晒」，但去年尾場也未坐滿，難以估計今年入場人數，對於所帶來的消費力存疑。

職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮就預料，七欖賽事能吸引國際旅客，估計連同3日賽事前後、合共8至10日的本港消費也能被帶旺，主要集中在餐飲，例如飲酒和美式快餐等。

旅客高消費 餐飲花費豪爽

以往七欖觀眾會在場上飲酒狂歡，賽事前後在大球場周邊酒吧生意亦受惠。隨着賽事移師啟德主場館，記者走訪鄰近場館的九龍城宋王臺一帶，只有不多於7間酒吧，主要集中在打鼓嶺道。

為填補此空缺，各方落力抓緊此商機。啟德零售館回覆本報查詢時透露，適逢即將舉行的七欖及多項大型活動，啟德體育園將於「美食海灣」舉行特別活動，為市民及遊客帶來更多精采遊樂及美食體驗，進一步吸引本地和及國際遊客。主辦方欖球總會早前亦公布，將於賽事期間首設香港七欖球迷村，設有餐飲攤位和酒吧。

香港酒吧業協會主席錢雋永亦透露，早前獲遠東發展邀請合作，擬於啟德體育園區內舉辦酒吧文化節，構思售賣手工啤酒和雞尾酒，會有歌手演唱和調酒師大賽，當中更先後經歷活動「流產」。

「要有創意 不能孤軍作戰」

錢雋永透露，原擬在承啟道公園舉辦活動，由於時間倉卒，擔心封路影響生意、遊客未能前來，加上申請臨時娛樂牌照需時，「太多不明朗因素」，故未能在上址舉辦。惟他說已有「第二個方案」，或於啟德體育園其他建築物舉辦，今日相關部門將開會討論場地使用安排。

面對龐大商機，黃家榮建議已經落戶園區的店舖可以多做聯乘合作，由於店舖已進駐商場，並非街舖，「如何吸引人行入商場是第一步，他們要發揮協同效應，要有創意，不能孤軍作戰。」他建議如在店舖購物，可享有餐廳折扣優惠，從而互相受惠。梁堯忠則倡出示票尾享有優惠以招徠客人，並提醒食物種類需配合觀眾多數食「輕食」的習慣。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德七欖商機｜九龍城小店「朝啡夕酒」推優惠試水溫　冀更多誘因吸客行遠點光顧
今日 00:08
啟德七欖商機｜九龍城小店「朝啡夕酒」推優惠試水溫　冀更多誘因吸客行遠點光顧
啟德七欖商機｜體育園頭炮偶有「甩轆」　學者：接下來七欖不容有失
今日 00:20
啟德七欖商機｜體育園頭炮偶有「甩轆」　學者：接下來七欖不容有失
啟德體育園｜羅淑佩解釋跑步徑傍晚收$18入場原因　開幕禮涉違規帶人入場研兩措施堵漏洞
11:13 2025/03/04
啟德體育園｜羅淑佩解釋跑步徑傍晚收$18入場原因　開幕禮涉違規帶人入場研兩措施堵漏洞

你可能感興趣

啟德七欖商機｜九龍城小店「朝啡夕酒」推優惠試水溫　冀更多誘因吸客行遠點光顧
今日 00:08
啟德七欖商機｜九龍城小店「朝啡夕酒」推優惠試水溫　冀更多誘因吸客行遠點光顧
啟德七欖商機｜體育園頭炮偶有「甩轆」　學者：接下來七欖不容有失
今日 00:20
啟德七欖商機｜體育園頭炮偶有「甩轆」　學者：接下來七欖不容有失
啟德體育園｜羅淑佩解釋跑步徑傍晚收$18入場原因　開幕禮涉違規帶人入場研兩措施堵漏洞
11:13 2025/03/04
啟德體育園｜羅淑佩解釋跑步徑傍晚收$18入場原因　開幕禮涉違規帶人入場研兩措施堵漏洞
九龍城區 七人欖球賽 香港大球場 啟德體育園 啟德 欖球 雞尾酒 啤酒 餐飲 零售

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間00:05）
DSE2025｜DSE文憑試英文口試3.11開考必讀雞精　英文補習名師教5大實用技巧＋常用句式
DSE2025｜DSE文憑試英文口試3.11開考必讀雞精　英文補習名師教5大實用技巧＋常用句式
消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】
消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相