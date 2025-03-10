啟德七欖商機｜啟德出招迎盛事擬辦酒吧文化節　學者倡店舖聯乘推優惠吸人流入商場

▲ 酒吧業界去年估算，七欖賽事可吸引願花錢的外國遊客，消費力達人均800至1500港元，比內地旅客高兩、三倍。（陳靜儀攝）

香港國際七人欖球賽將於月底移師啟德體育園，往年大批外國球迷訪港帶來龐大商機，九龍城區內雖只有零星酒吧，但餐飲業以至園區均冀留住這批高消費客，據悉包括擬辦酒吧文化節。學者倡商戶聯乘合作，勿孤軍作戰。

去年最後一屆在香港大球場舉行的七欖，3日賽事共有10萬人次入場，售出12萬張門票約4成屬旅客。參考酒吧業界去年估算，賽事吸引的外國遊客消費力人均800至1,500元之間，比內地旅客高達兩、三倍。

移師體育園 外地粉絲捧場

理大酒店及旅遊業管理學院副教授梁堯忠形容，七欖絕對是一個大商機，指七欖較多「忠實客」，舉例如足球也有很多支持者，欖球亦是部分國家的「國技」，不少球迷願遠道而來支持自己的國家隊，故七欖觀眾主要是長途旅客，例如來自澳洲、新西蘭和斐濟等，正正是港府希望吸引的過夜旅客。他亦提到，七欖球迷特點是願意打扮、不介意花費，餐飲花費「疏爽」，願意每年特意飛來香港觀賽，令場內氣氛熱烈。

經濟學者李兆波過去多年也有入場觀看七欖賽事，惟據他觀察入場人數不斷減少，對比新冠疫情前「一定坐滿晒」，但去年尾場也未坐滿，難以估計今年入場人數，對於所帶來的消費力存疑。

職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮就預料，七欖賽事能吸引國際旅客，估計連同3日賽事前後、合共8至10日的本港消費也能被帶旺，主要集中在餐飲，例如飲酒和美式快餐等。

旅客高消費 餐飲花費豪爽

以往七欖觀眾會在場上飲酒狂歡，賽事前後在大球場周邊酒吧生意亦受惠。隨着賽事移師啟德主場館，記者走訪鄰近場館的九龍城宋王臺一帶，只有不多於7間酒吧，主要集中在打鼓嶺道。

為填補此空缺，各方落力抓緊此商機。啟德零售館回覆本報查詢時透露，適逢即將舉行的七欖及多項大型活動，啟德體育園將於「美食海灣」舉行特別活動，為市民及遊客帶來更多精采遊樂及美食體驗，進一步吸引本地和及國際遊客。主辦方欖球總會早前亦公布，將於賽事期間首設香港七欖球迷村，設有餐飲攤位和酒吧。

香港酒吧業協會主席錢雋永亦透露，早前獲遠東發展邀請合作，擬於啟德體育園區內舉辦酒吧文化節，構思售賣手工啤酒和雞尾酒，會有歌手演唱和調酒師大賽，當中更先後經歷活動「流產」。

「要有創意 不能孤軍作戰」

錢雋永透露，原擬在承啟道公園舉辦活動，由於時間倉卒，擔心封路影響生意、遊客未能前來，加上申請臨時娛樂牌照需時，「太多不明朗因素」，故未能在上址舉辦。惟他說已有「第二個方案」，或於啟德體育園其他建築物舉辦，今日相關部門將開會討論場地使用安排。

面對龐大商機，黃家榮建議已經落戶園區的店舖可以多做聯乘合作，由於店舖已進駐商場，並非街舖，「如何吸引人行入商場是第一步，他們要發揮協同效應，要有創意，不能孤軍作戰。」他建議如在店舖購物，可享有餐廳折扣優惠，從而互相受惠。梁堯忠則倡出示票尾享有優惠以招徠客人，並提醒食物種類需配合觀眾多數食「輕食」的習慣。

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