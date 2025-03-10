啟德七欖商機｜九龍城小店「朝啡夕酒」推優惠試水溫　冀更多誘因吸客行遠點光顧

▲ 九龍城Home Brown Cafe & Bistro是區內少數營業至深夜的咖啡店，覷準近日桌球大獎賽及七欖舉行，推手工啤優惠吸客。（陳靜儀攝）

啟德體育園正式開幕後國際盛事連連，在九龍城有「朝啡夕酒」小店推手工啤優惠試水溫，但相信長遠要提供更多誘因吸引遊客「行遠少少」光顧，冀與同區商户合作。區內酒吧及區議員料七欖可推動商戶生意增3至4成。

九龍城咖啡店Home Brown Cafe & Bistro是區內少數營業至深夜的咖啡店，除咖啡和輕食外，晚上亦會提供酒精飲品。店主黃小姐（Mell）表示，過去每逢體育園有測試賽，區內人流都明顯增加，「多咗生客」，生意增長約1成。適逢本月世界格蘭披治桌球大獎賽和香港國際七人欖球賽先後在體育園舉行，該店即推出手工啤買二送一優惠。Mell形容優惠是小試牛刀，冀可「一傳十、十傳百」。

以往七欖賽事在香港大球場舉行，並帶旺銅鑼灣、灣仔一帶食肆及酒吧生意。Mell提到以往店內4成客是外籍人士，消費力較高，期望賽事期間會有更多遊客光顧，生意增長一至兩成。她又指，九龍城與啟德體藝館有一段距離，長遠要提供誘因吸引遊客行遠點，冀九龍城區商戶可合推優惠吸客。

▲ 九龍城咖啡店Home Brown Cafe & Bistro 店主Mell（陳靜儀攝）

同區的酒吧Present Cafe and Bar則推下午4時至晚上9時128元「任飲生啤」優惠吸客，負責人郭先生形容「全港最抵」。郭指，以往體育園辦測試賽帶動帶動生意增長一至兩成，過去一周桌球大獎賽，外籍客人明顯增加至約佔兩成，惟整體生意未有太大起色，坦言目前不太樂觀，但仍期待七欖賽事帶動生意，「當然愈多愈好，唔貪心就3至4成。」

九龍城區議員林博認為，單單啟德體育園接待客人的承受力不足，期望可分散客流到黃埔和紅磡一帶，帶動整個九龍城區，做到「無處不旅遊」。他估計在七欖推動下，料為九龍城區帶來多3至4成生意，他亦非常期待有大型活動舉行，吸引人流，「做旺個場先」。

林透露，有居民反映擔心有觀眾醉酒和「瞓街唔醒」情況，曾向食環署、康文署和警方反映，希望相關部門加派人巡邏，多派清潔工打掃。他指相關部門反應積極，會安排人手協助處理賽事前後情況。

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