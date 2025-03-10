啟德七欖商機｜體育園頭炮偶有「甩轆」　學者：接下來七欖不容有失

▲ 環團發現啟德體育園桌球大賽的貴賓席上，有觀眾獲派連蓋的膠樽水，質疑與場館規例不相符。 （綠色和平提供圖片）

香港國際七人欖球賽將成啟德體育園開幕後的重頭戲，惟園區月初開幕後時有「甩轆」，昨日再發生桌球大獎賽被揭向貴賓席觀眾派支樽水，與禁帶容器的安檢規定不一致。學者強調接下來的七欖「不容有失」。

環團揭桌球賽 向貴價票派膠樽水

啟德體育園頭炮活動「世界格蘭披治桌球大獎賽」，昨日被環團綠色和平揭發大會在貴價門票觀眾席上，擺放連蓋的膠樽水，甚至有貴賓成功將自備保溫壺帶入場內，做法有違是次桌球賽禁帶容器入場的安檢要求，做法被批不公及製造不必要垃圾。

主辦單位F-Sports Promotions Limited公司董事封歡歡昨表示，與啟德體育園洽談和簽約時，已明確告知有瓶裝水贊助商，並要求將產品放在球員休息的桌子上，放支裝水在貴賓（VIP）席亦是「溝通過」，「我理解是我們的權益」。

她續指，貴賓席嘉賓亦要遵守園方規定，不准帶飲料進入場，至於座位放有支裝水，她回應時舉例指在英國主辦桌球排名賽時，也有供貴賓享用水和小吃的專區，強調今次首次在香港辦賽，只嘗試提供瓶裝水，並沒有放置酒水。

啟德體育園回覆則指，活動主辦方可因應活動性質和安排，向園方申請在「指定區域」為認可的參加者提供食品和飲料，但需確保安全並符合場地要求。

「好多國際盛事 睇七欖做得好唔好」

七欖將於本月28至30日舉行，針對上周桌球賽發生未完場趕觀眾離場事件，經濟學者李兆波指假如再遇上相關問題，主辦方或政府應以「迎賓」態度，更友善地彈性處理，向旅客推廣和建立友善形象。

職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮形容七欖不容有失，除了作為「香港盛匯超級三月」重點項目，同時是啟德主場館開幕後首項大型活動，因部分活動主辦方擔心硬件和軟件是否消化到，直言「好多國際盛事都睇七欖做得好唔好，再考慮是否落戶香港」。

理大酒店及旅遊業管理學院副教授梁堯忠則指，賽事場地變得更大，可容納更多觀眾，但擔心萬一出現冷清場面，就會影響氣氛及觀眾消費。

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