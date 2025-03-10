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百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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當年陳啟泰主持的《百萬富翁》熱爆全城。

【陳啟泰 / 百萬富翁 / 亞視一哥】當年陳啟泰（Ken）為亞視主持的《百萬富翁》成全城熱話，收視超勁，打到對手TVB落花流水，而且陳啟泰還負責主持亞姐競選等大騷，因此被封「亞視一哥」。

近年罕有露面的陳啟泰近日接受香港演藝人協會YouTube頻道《傳承‧前輩》的訪問，已60歲的他滿臉白鬚並略發福，聲音亦變得有點沙啞，網民紛紛留言表示幾乎認不出他。幸陳啟泰精神狀態良好，訪問片一開始更仿當年《百萬富翁》，跟觀眾玩從「ABCD」中找正確答案 。

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亞視一哥︱當歌手出Hi-Fi碟

曾在香港出過唱片的他透露，現在有簽唱片公司，在內地更已推出過3、4張唱片，主要是翻唱經典歌：「即係類似嗰啲Hi-Fi碟，好多人唔知嘅東西，其實我咁多年，尤其《百萬富翁》多咗機會之後，都有涉足音樂方面。」

回憶入行經驗，90年代出道的陳啟泰憶述曾在周梁淑怡開辦的製作公司任PA，亦出鏡拍卡拉OK的LD碟，從此對幕前和幕後均產生興趣。之後他加入TVB，曾主持《香港早晨》、《K100》及《歡樂今宵》，因為在《再見亦是老婆》演馬子儒醫生人氣急升。

他約在1998年跳槽轉到亞視，曾演經典劇集《我和殭屍有個約會》阱，主持遊戲節目《百萬富翁》更成經典，當年連周星馳也為宣傳《少林足球》上節目玩遊戲，可見當時《百萬富翁》影響力有多強。

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亞視一哥︱謙稱不是「亞視一哥」

但對於「亞視一哥」這個稱號，陳啟泰謙稱不是自己應屬何守信，表示：「我一向覺得係何守信，何B師傅，因為佢教咗我好多嘢，我做《百萬富翁》之前有請教佢點做呢個節目，點去揣摩呢個角色。」

他續感恩指：「我覺得主持都係一個角色嚟，問B哥點樣喺現場會唔驚，佢話︰『我做咗30幾年，我依家出去做主持節目，選亞姐、做台慶都驚。』原來都係演一個角色，睇你演得好唔好，睇你可唔可以演俾觀眾睇，你唔驚，好氣定神閒，就係咁。」

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亞視一哥︱當自由人接job

據陳啟泰透露現在有主持一個關於車的節目，問到會否再簽約電視台公司，他表示不會，解釋稱：「依家唔係我要去搵一個電視台，因為我已經唔係十八廿二，樂悠卡都攞咗喇啱啱，都好開心，原來慳好多錢，其實要雙方好似談戀愛咁，要你有意思大家有意思先可以喺埋一齊。」

他續指：「都簽過有線，ViuTV又拍過劇集一定要大家有意思先可以合得埋，依家有咩節目啱我做而又長期簽一個電視台，我自己暫時睇唔到。如將來有合作機會，可能係自由工作形式，做一次性嘅工作。」

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