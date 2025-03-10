澳門$1船飛｜澳門噴射飛航單程船飛$1　往返香港2人同行74折再送鴻福堂電子券

▲ 今天下午3點登入KKday網站或手機應用程式，即可以1元搶購噴射飛航單程船票。

【澳門船飛優惠/噴射飛航優惠】想去澳門旅遊消費，就要留意今天（10日）下午3點的限時優惠！只要登入KKday網站或手機應用程式，即可以1元（原價175元起/程）搶購噴射飛航單程船票，在3月10日至4月30日出發，逢星期一至五往返香港至澳門。

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澳門$1船飛｜噴射飛航單程船飛$1

除了在今天指定時間搶購1元單程成人船票，往返上環碼頭及澳門外港碼頭，同時，KKday亦推出快閃限量搶2人同行74折優惠，即每位最低130元/程，就可前往澳門食玩買。

不單有優惠船票，凡購買噴射飛航船票，額外贈送一份價值30元的鴻福堂楊枝甘露電子券，實行為旅程有得食有得飲！

KKday澳門船飛優惠詳情 1.$1船票 原價： $175起/程 優惠： $1/程 出發日期： 2025年3月10日至4月30日（星期一至五） 2.快閃限量搶74折 原價： $700起/2位 優惠： $520起/2位（即每人每程低至$130） 出發日期： 2025年3月10日至4月30日（星期一至五） 購票網站： KKday

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