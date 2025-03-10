澳門$1船飛｜澳門噴射飛航單程船飛$1 往返香港2人同行74折再送鴻福堂電子券
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【澳門船飛優惠/噴射飛航優惠】想去澳門旅遊消費，就要留意今天（10日）下午3點的限時優惠！只要登入KKday網站或手機應用程式，即可以1元（原價175元起/程）搶購噴射飛航單程船票，在3月10日至4月30日出發，逢星期一至五往返香港至澳門。
最新影片推介：
澳門$1船飛｜噴射飛航單程船飛$1
除了在今天指定時間搶購1元單程成人船票，往返上環碼頭及澳門外港碼頭，同時，KKday亦推出快閃限量搶2人同行74折優惠，即每位最低130元/程，就可前往澳門食玩買。
不單有優惠船票，凡購買噴射飛航船票，額外贈送一份價值30元的鴻福堂楊枝甘露電子券，實行為旅程有得食有得飲！
|KKday澳門船飛優惠詳情
|1.$1船票
|原價：
|$175起/程
|優惠：
|$1/程
|出發日期：
|2025年3月10日至4月30日（星期一至五）
|2.快閃限量搶74折
|原價：
|$700起/2位
|優惠：
|$520起/2位（即每人每程低至$130）
|出發日期：
|2025年3月10日至4月30日（星期一至五）
|購票網站：
|KKday
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