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澳門$1船飛｜澳門噴射飛航單程船飛$1　往返香港2人同行74折再送鴻福堂電子券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

今天下午3點登入KKday網站或手機應用程式，即可以1元搶購噴射飛航單程船票。

【澳門船飛優惠/噴射飛航優惠】想去澳門旅遊消費，就要留意今天（10日）下午3點的限時優惠！只要登入KKday網站或手機應用程式，即可以1元（原價175元起/程）搶購噴射飛航單程船票，在3月10日至4月30日出發，逢星期一至五往返香港至澳門。

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澳門$1船飛｜噴射飛航單程船飛$1

除了在今天指定時間搶購1元單程成人船票，往返上環碼頭及澳門外港碼頭，同時，KKday亦推出快閃限量搶2人同行74折優惠，即每位最低130元/程，就可前往澳門食玩買。

不單有優惠船票，凡購買噴射飛航船票，額外贈送一份價值30元的鴻福堂楊枝甘露電子券，實行為旅程有得食有得飲！

KKday澳門船飛優惠詳情
1.$1船票
原價：$175起/程
優惠：$1/程
出發日期：2025年3月10日至4月30日（星期一至五）
2.快閃限量搶74折
原價：$700起/2位
優惠：$520起/2位（即每人每程低至$130）
出發日期：2025年3月10日至4月30日（星期一至五）
購票網站：KKday

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