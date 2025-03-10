結業潮︱直擊西環新派西餐3.14結業　業主要求簽3年死約續租店主1個原因不敢簽

▲ 西環新派西餐3.14結業。

【結業潮/堅尼地城】位於堅尼地城爹核士街的 Slow House，經營了三年後，因業主要求續簽需簽三年「死約」，店主有感經濟環境不景，不敢簽約，最終決定結束營業。這家餐廳成為不少街坊的回憶，提供的餐飲品質一直獲得不少正評，令人惋惜。

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有食客在Facebook群組「西環變幻時」發文，流露不捨之情，Slow House 的招牌菜包括「即食雞胸」、「煙燻慢煮牛腩」、「雙層牛肉芝士漢堡」及「傳統卡邦尼意粉」。其中，雞胸意粉以肉質嫩滑、味道出色深受顧客喜愛。餐湯每日不同給食客驚喜，晚市更會贈送精美甜品。店內環境舒適，是朋友聚餐的不錯選擇。

結業潮︱3.14結束營業 店主感謝3年支持

TOPick記者今早到門外，發現店主於店外張貼結業通知，「感謝街坊三年來的支持。」他們表示，由於租約期滿，加上經濟環境欠佳，最終無法繼續營運。通知中寫道：「多謝大家3年來支持，由於租約期滿，經濟環境差，我們支撐了三年，也將結束了，感謝客人欣賞，最後結業日3月14日(五)，感謝一切正評。」

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結業潮︱街坊：三年死約只有業主勝，租客輸

Slow House HK 的結業消息引發了街坊的廣泛討論與不捨。「牛肉好食Sad」、「佢個煙燻牛腩漢堡好好食」等留言流露出對餐廳的懷念之情；更有街坊提到：「3.14 剛好是白色情人節，好有令人懷念嘅日子。」同時，也有人對店主要求表達不滿：「三年死約只有業主勝，租客輸」、「好景果時，租客想簽長約業主唔肯，唔好景果時又要想焗人簽長約，好心唔好咁自私。」

3月14日將是 Slow House HK 的最後營業日。店主希望各位西環和堅尼地城的街坊們，在這最後的營運週內到訪支持，為餐廳畫上句號，或者向店主說聲再見「後會有期，保重！」。

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