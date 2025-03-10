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方大同病逝｜薛凱琪發千字文悼念方大同 被揭2月13日早已改名疑宣傳演唱會

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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【方大同病逝/薛凱琪/演唱會】方大同離世後，痛失好友的薛凱琪終於首度發文，千字長文悼念好友及抒發自己感受，但文中大篇幅解說2025年巡迴演唱會「改名」的原因和心路歷程，遭網民質疑利用已故朋友宣傳演唱會，又被揭2月13日早已改名。

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方大同病逝｜考慮取消巡迴演唱會

薛凱琪在長文中提到，方大同於2月21日因病逝世後，她一度考慮取消已計畫好的2025巡迴演唱會，但薛凱琪考慮到責任問題，決定完成工作：「在活著的路途中，你會有很多東西不想做，但是想了想你又會去做了，搞笑吧？因為這個世界不是圍繞著你一個人在轉的，你要負責任，要做個堅強的榜樣。我在幻想當我脆弱的時候我也會很想要看到別人堅強，去拉我一把，不是嗎？所以不管別人怎麼想，我薛凱琪想試試，試試去完成我本身不想做的演唱會，試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。也希望大家從今天起珍惜時間去勇敢一點面對你自己的想法。」

薛凱琪亦向好友方大同寫道：「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」並將演唱會名稱從原定的「光」改為「Let Me Love You——讓我愛你」，她解釋：「因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光。」此舉不僅是對生命的致敬，也寄託了她對方大同的思念，並希望通過音樂傳遞愛與正能量。文中，她更引用自己的名曲《給十年後的我》歌詞「別太遲，又十年後至想，快樂嗎？」呼應對逝去摯友的追憶，最後帖文附上兩張演唱會海報。

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方大同病逝｜網民對此舉感到失望

帖文一出，有不少網民在社交平台Threads發文及留言，不少留言都直指薛凱琪的發文令人失望。其中有網民說：「緬懷完大同然後宣傳演唱會？？？？薛凱琪讓我一百個問號。」、「我唔係好明悼念方大同但薛凱琪篇文係講自己演唱會？真係有需要係悼念嘅時候講之後嘅演唱會？唔取消嘅話其實唔使特別提及，甚至演唱會改名都一樣，有啲似消費緊方大同...」。

另外有更「激進」的網民留言表示：「拜託別再推我薛凱琪了，我曾經愛屋及烏過，但今天Fi的做法真的讓我很心寒，我會記得他們曾經的美好，但是以後請不要打擾，至於原因我想從3.1號那天開始便知，今天的微博更是一清二楚，好累好難過」、「睇完薛凱琪篇微博之後 我唔會再為佢同方大同冇喺埋一齊而感到可惜了 知道篇文係應該出自佢公司手筆 但以佢地位 應該有權控制俾唔俾篇文出 利用已故朋友宣傳自己演唱會 食相實在太難看」。

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方大同病逝｜有網民則推翻誤解

有網民則認為薛凱琪是出於真心，並支持及信任她對方大同的感情，留言說：「薛凱琪終於發文了...一直很擔心她，但今天這篇文章只有淡淡的悲傷，更多是看到Fi的溫柔與堅強」、「世界變成咩事了？話薛凱琪公開悼念感受嘅文章係消費方大同？我諗講嘅人，你係咪冇試過有朋友曾經無條件幫過你，係你最落泊嘅時候扶你重要嘅一把，所以無法理解，然後說話咁苦毒，為你感到可悲。」

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