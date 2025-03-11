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唐樓改造｜樓齡68年唐樓全面清拆變身　爆改4室住宅網民讚：好過酒店

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 16 分鐘前

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樓齡68年唐樓全面清拆變身，爆改4室住宅網民讚：好過酒店。

【唐樓 / 改造 / 裝修】由於唐樓的樓齡大多超過50年，作為上世紀的經典民宅，其建築外形及裝修不免老舊，已不再是市民租屋、置業的首選。

不過，近日有人在小紅書發帖，分享他將位於香港市區的近700呎的唐樓盡數清拆，「改頭換面」變成乾淨整潔的4室住宅。網民見到改造後的佈置感嘆「好過酒店」，更讚樓主是「唐樓大王」。

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唐樓改造｜屋內破舊牆皮脫落

樓主以「我又爆改了1957年唐樓」為題發帖，指他將一個近700呎的自持唐樓單位改造成4室住宅，未重新裝修前，屋內鋪有白色地磚，陳列簡易，未設有儲物空間，一張隨意擺放的床架及雪櫃；有些牆面甚至已大片掉落，廚房的牆面更滿是油污。

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樓主指收樓時內部相當破爛，甚至「牆身都裂了」，直言不明白為何會有人租住在這樣的單位內，遂花費幾十萬元將內部進行大改造。

唐樓改造｜全部清拆重裝

樓主將房間全部清拆成原始狀態，重新鋪設瓷磚和木地板，換上鋁窗，加裝衣櫃、吊櫃、榻榻米床等儲物空間，又加配了洗衣機、雪櫃；裝修後的房間色調以白、灰色為主，天花裝有暖黃色的射燈，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。

唐樓改造｜網民驚呼：唐樓大王

有網民看完唐樓改造前後對比驚呼「改得好」，「好棒」「前後差別很大，爆改應該花了不少時間精力，博主的唐樓質素無得將，比很多酒店都高級」、「香港唐樓大王」、「博主在唐樓界已封神」，甚至還有網民詢問樓主是否能幫忙做自己單位的裝修設計。

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