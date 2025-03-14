TOPick會員有獎｜ECCO融合戶外機能與現代風格　送你「春夏2025 ECCO BIOM男女裝戶外運動鞋一對」兌換券 (4份) (價值$2899-2999)

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保健美顏

發布時間： 2025/03/14 18:50

最後更新： 2025/03/17 14:16

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

丹麥鞋履品牌ECCO 春夏2025 融合戶外機能與現代風格

推出 ECCO BIOM 系列男女裝戶外運動鞋

極致戶外運動性能及舒適時尚體驗

全球領先的創新舒適高端丹麥鞋履品牌ECCO於1963年在丹麥創立。ECCO於2025年春夏季度推出嶄新的ECCO BIOM系列男女裝戶外運動鞋款，將先進的戶外運動機能與北歐簡約美學及時尚潮流相結合，再配以優質ECCO皮革及精緻工藝，為一眾戶外運動愛好者帶來極致的戶外運動性能及舒適時尚體驗。

今季主打BIOM C-TRAILBIOM C兩大系列款式，提供多種春夏流行顏色選擇，讓你展現出迷人的春夏魅力。

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ECCO BIOM C-TRAIL系列男女裝戶外運動鞋

ECCO BIOM C-TRAIL系列戶外運動鞋讓你享受自由行走體驗，以嶄新的方式感受每一步的節奏。這個系列使用了ECCO獨有的BIOM® NATURAL MOTION® 技術，充分支撐和平衡足部，提升裸足般的舒適行走體驗；輕質的ECCO PHORENE™ 中底有助緩衝每一步，而橡膠鞋底上的輪面花紋不但堅固耐用，還提供出色的抓地力及穩定性，讓戶外活動愛好者自信地走遍每一寸土地。

低筒運動鞋款備有男女裝，採用優質的全粒面ECCO皮革打造，以流線形的拼皮設計營造出型格的質感和視覺效果，鞋款使用防水及防風的GORE-TEX薄膜內裡及柔軟的紡織內裡，讓你在進行各項戶外活動時，無論上山或下海，遠足或划艇，雙足都能保持乾爽舒適。

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ECCO BIOM C 系列男女裝戶外運動鞋

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ECCO BIOM C系列注入全新色系，帶來高性能及時尚的運動鞋款。無論日常散步、慢跑或登山健行都同樣合適。

系列將北歐的簡約美學元素注入鞋款中，今季的款式除了採用優質的ECCO皮革外，更結合全球最輕薄且強韌的創新Dyneema® Bonded皮革，這種創新物料由世界上最強的纖維物料黏合牛皮製成，保留了皮革的自然質感，同時具超輕薄且極致的抗撕裂性，為雙足帶來無負擔的感受。

鞋款採用BIOM® NATURAL MOTION® 技術，結合ECCO FLUIDFORM™ 直接注塑一體成型技術，打造出貼合人類足部曲線的BIOM鞋楦，提供持久的緩衝力，讓雙足感受最自然的步行曲線與律動，輕質的橡膠鞋底亦提供出色的抓地力和靈活性，用家整天穿著都感覺無比舒適。

ECCO BIOM C系列提供多種色系，鞋帶及鞋底採用撞色設計，為春日造型展現極簡時尚特色。

女裝款式備有五種配色:

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另外，採用優質的ECCO皮革製成的款式有裸粉色拼橘粉色和黑色拼亮橙色:

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男裝方面，採用Dyneema® Bonded混合優質皮革製成的款式有三種配色:

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另外，採用ECCO優質皮革製成的款式同樣有三種配色:

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TOPick 新聞 x ECCO 送出「春夏2025 ECCO BIOM男女裝戶外運動鞋一對」兌換券 (4份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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條款及細則：

  • 截止日期：3月23日（星期日）（23：59）
  • 公佈得獎：3月24日（星期一）
  • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
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  • 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
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