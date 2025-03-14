TOPick會員有獎｜ECCO融合戶外機能與現代風格　送你「春夏2025 ECCO BIOM男女裝戶外運動鞋一對」兌換券 (4份) (價值$2899-2999)

丹麥鞋履品牌ECCO 春夏2025 融合戶外機能與現代風格

推出 ECCO BIOM 系列男女裝戶外運動鞋

極致戶外運動性能及舒適時尚體驗

全球領先的創新舒適高端丹麥鞋履品牌ECCO於1963年在丹麥創立。ECCO於2025年春夏季度推出嶄新的ECCO BIOM系列男女裝戶外運動鞋款，將先進的戶外運動機能與北歐簡約美學及時尚潮流相結合，再配以優質ECCO皮革及精緻工藝，為一眾戶外運動愛好者帶來極致的戶外運動性能及舒適時尚體驗。

今季主打BIOM C-TRAIL及BIOM C兩大系列款式，提供多種春夏流行顏色選擇，讓你展現出迷人的春夏魅力。

▼ 點擊圖片放大

ECCO BIOM C-TRAIL系列男女裝戶外運動鞋

ECCO BIOM C-TRAIL系列戶外運動鞋讓你享受自由行走體驗，以嶄新的方式感受每一步的節奏。這個系列使用了ECCO獨有的BIOM® NATURAL MOTION® 技術，充分支撐和平衡足部，提升裸足般的舒適行走體驗；輕質的ECCO PHORENE™ 中底有助緩衝每一步，而橡膠鞋底上的輪面花紋不但堅固耐用，還提供出色的抓地力及穩定性，讓戶外活動愛好者自信地走遍每一寸土地。

低筒運動鞋款備有男女裝，採用優質的全粒面ECCO皮革打造，以流線形的拼皮設計營造出型格的質感和視覺效果，鞋款使用防水及防風的GORE-TEX薄膜內裡及柔軟的紡織內裡，讓你在進行各項戶外活動時，無論上山或下海，遠足或划艇，雙足都能保持乾爽舒適。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

ECCO BIOM C 系列男女裝戶外運動鞋

▼ 點擊圖片放大

ECCO BIOM C系列注入全新色系，帶來高性能及時尚的運動鞋款。無論日常散步、慢跑或登山健行都同樣合適。

系列將北歐的簡約美學元素注入鞋款中，今季的款式除了採用優質的ECCO皮革外，更結合全球最輕薄且強韌的創新Dyneema® Bonded皮革，這種創新物料由世界上最強的纖維物料黏合牛皮製成，保留了皮革的自然質感，同時具超輕薄且極致的抗撕裂性，為雙足帶來無負擔的感受。

鞋款採用BIOM® NATURAL MOTION® 技術，結合ECCO FLUIDFORM™ 直接注塑一體成型技術，打造出貼合人類足部曲線的BIOM鞋楦，提供持久的緩衝力，讓雙足感受最自然的步行曲線與律動，輕質的橡膠鞋底亦提供出色的抓地力和靈活性，用家整天穿著都感覺無比舒適。

ECCO BIOM C系列提供多種色系，鞋帶及鞋底採用撞色設計，為春日造型展現極簡時尚特色。

女裝款式備有五種配色:

▼ 點擊圖片放大

另外，採用優質的ECCO皮革製成的款式有裸粉色拼橘粉色和黑色拼亮橙色:

▼ 點擊圖片放大

男裝方面，採用Dyneema® Bonded混合優質皮革製成的款式有三種配色:

▼ 點擊圖片放大

另外，採用ECCO優質皮革製成的款式同樣有三種配色:

▼ 點擊圖片放大

TOPick 新聞 x ECCO 送出「春夏2025 ECCO BIOM男女裝戶外運動鞋一對」兌換券 (4份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

- 讚好（Like） TOPick新聞 Facebook 專頁 及 ECCO Facebook專頁

- 追蹤（Follow）TOPick新聞 Instagram

- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：3月23日（星期日）（23：59）

公佈得獎：3月24日（星期一）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。

禮品款式隨機送出，不設挑選更換。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5