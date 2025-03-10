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最美雙兒︱久違周秀蘭返港與老友敍舊　曾歷婚姻失敗加國從商做善事

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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移民加拿大多年的80年代TVB花旦周秀蘭回港與老友敍舊。

【周秀蘭 / 鹿鼎記 / 雙兒】曾演《鹿鼎記》等劇集的80年代TVB花旦周秀蘭移民加拿大多年，近日回香港與老友敍舊。梁思浩在昨日（3月9日）於個人社交平台上載與楊玉梅及已出家為尼的80年代性感女星秦蔚文等的大合照，當中同場還有久違的周秀蘭。

梁思浩同時寫道表示：「一位係我相識於微時，今天已經成為大法師，法號 「惟晟」（秦蔚文）。一位 移民溫哥華10幾年冇返嚟香港，對上一次見面已經係15年前，八九十年代電視台當家花旦周秀蘭姐姐。非常難得嘅聚會，除咗敘舊，大家傾得好開心。感恩感恩。」

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最美雙兒︱周秀蘭古裝扮相俏麗

從相中所見，現年63歲的周秀蘭身形較以前圓潤具福氣。當年她蘭中學畢業後在1978年投考無綫藝員訓練班，曾演《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《魔域桃源》、 《楚留香之蝙蝠傳奇》等，古裝扮相漂亮，更被封歷來《鹿鼎記》影視劇版本中「最美雙兒」。

此外，周秀蘭也涉足電影圈，於電影《檸檬可樂》及《鼓手》與哥哥張國榮合作，更憑電影《檸檬可樂》獲第二屆香港電影金像獎「最佳新人獎」提名。

及至1987年，周秀蘭轉投亞視，為亞視效力約10年，曾參演《滿清十三皇朝》系列等，之後息影並移民到加拿大溫哥華。

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最美雙兒︱劉少君偷食郭少芸

可是周秀蘭婚姻卻不如意，她在1991年與劉少君結婚，二人婚後育有一女，可是劉少君拍《真情》時與對手郭少芸戲假情真，這段婚外情鬧得滿城風雨，1998年，周秀蘭跟劉少君對外宣稱因宗教信仰等問題而離婚。

周秀蘭曾於訪談中提及失婚的傷痛，她說：「劉少君係我嘅初戀情人，我哋婚後移民加拿大，但係佢喺香港有外遇，我曾經試過返香港箍煲，不過都失敗。」

自始，周秀蘭對愛情失去信心，茹素的她在加拿大開素菜館寄情事業，同時亦曾任「溫哥華影視人協會」會長，參與籌款和慈善探訪工作，十分有善心。

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