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癌症殺手︱日女星岸本梓驚爆癌逝享年39歲遺3稚子　生前最後帖文曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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日女星岸本梓驚爆癌逝享年39歲

【岸本梓／患癌／癌逝／】日本知名女星岸本梓驚傳去世消息，享年39歲。其所屬的經紀公司也證實，因癌症病逝，未透露具體的病因。岸本梓曾是三人音樂組合「Angelique」的成員，於2011年與圈外男子結婚，並陸續誕下三名子女。她生前的社交平台最後一則貼文是在2024年10月，分享了一家人的旅遊照片，眾多粉絲對她的離世感到震驚和惋惜。

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綜合日本媒體的報導，岸本梓於2月24日因病去世，她的離世訊息，直到本月才由經紀公司在官網上正式公布。岸本梓於2000年以音樂組合「Angelique（アンジェリーク）」出道，曾參加《Zoom In!! SUPER》節目，並在2007年至2012年擔任《YAMAMAN presents MUSIC SALAD FROM U-kari STUDIO》節目的主持人，活躍於電視、廣告和廣播等多個領域，以開朗的形象和親和力贏得了粉絲的喜愛。

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岸本梓在2011年與交往一年半的圈外男性結婚，兩人育有11歲的女兒，以及7歲和4歲的兒子。她生前常在Instagram上分享家庭的甜蜜瞬間，去年4月還發布了7歲兒子上小學的照片，同年10月則上傳了全家在日本環球影城遊玩的照片，當時她並未顯現出任何異狀，沒想到幾個月後竟會突然離世，成生前最後貼文，令人感到無比惋惜。

日媒猜測，她可能因癌症引發的併發症，或是發現病情時已無法挽救，才會走得這麼突然。粉絲們得知噩耗後，紛紛留言哀悼，「她將永遠活在我們的心中」、「我相信她留下的三個孩子會非常悲痛。願她安息」、「請在天堂守護你的丈夫和孩子。」

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