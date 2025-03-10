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皮膚癌︱58歲女指甲現黑線驚患「黑色素瘤」擴散指節　靠gel甲保住1命

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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58歲女指甲現黑線驚患「黑色素瘤」擴散指節　靠gel甲保住1命

【黑色素瘤／皮膚癌／gel甲／指甲黑線／癌症自測】每月一次gel甲竟意外保住性命！一名58歲女子做美甲期間，意外發現右手拇指甲面上出現黑線，一檢查竟是「黑色素瘤」，甚至已開始擴散；但所幸及時發現，手術成功切除腫瘤，讓她感概稱「做美甲意外地救了我的命」。

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據外媒報道，英國58歲女子塔利亞蒙特（Michelle Talamonte），在2024年9月時做美甲，發現右手拇指甲面上出現幾道淡淡的黑線，但她不以為意。一個月後，她再到美甲店更換美甲，發現甲面上的黑線依然存在，讓她開始感到不安。在美甲師的提醒下，她前往皮膚科求醫。經醫生詳細檢查，塔利亞蒙特被確診患「黑色素瘤」，即惡性皮膚癌。

從診斷報告可見，癌細胞已經從塔利亞蒙特的拇指指甲生長板，擴散至第一指節。為阻止進一步惡化，塔利亞蒙特接受了長達4小時的手術，成功切除腫瘤，並進行了皮膚移植，覆蓋因手術而暴露出的肌腱和骨骼。

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塔利亞蒙對治療成功感到非常幸運，坦言幸好有及早就醫，才避免了病情惡化，這要歸功於有去做美甲：

雖然我將永遠失去拇指指甲，但如果當初忽視這條黑線，病情可能會變得更嚴重。做美甲竟然意外地救了我的命！

同場加映：指甲7大異常狀況

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同場加映：自測皮膚癌「ABCDE」法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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陳醫生亦提醒，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

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