公屋入息限額｜公屋入息限額擬上調1.7%　梁子穎：上調水平未符現實

▲ 房委會資助房屋小組委員會委員、工聯會立法會議員梁子穎認為，是次上調水平未能符合現實。（資料圖片）

房委會日前公布公屋入息及資產限額檢討，建議下年度上調公屋入息限額，平均加幅1.7%。房委會資助房屋小組委員會委員、工聯會立法會議員梁子穎認為，是次上調水平未能符合現實，因為現時部分工種如清潔工人或保安，其入息水平已超過最低工資水平，新門檻將令部分全職工作申請人寧願辭職或「炒散」工作，以保留申請公屋資格。

據立法會文件顯示，是次公屋入息限額調整建議，當中2人家庭加幅達2.5%，入息限額由19,730元增至20,230元。梁子穎表示，調升申請門檻後，2人家庭中，可能有一人被迫辭職，他擔心不符合政府推動中高齡人士就業政策，亦變相令現時僱主難於聘請員工，不能釋放勞動力，對整體經濟有很大影響。他認為，不論是公屋入息上限水平釐定，或是其他津貼，政府都應考慮如何有效令社會勞動力提升。

資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣在同一節目表示，如2人家庭中，兩人領取最低工資，平均每日「做足10小時」，每月「返足20多日工」，收入會比檢討後的公屋入息限額高。但在現時公屋供應不足的情況下，他認為要先照顧最有需要的一群，特別是輪候公屋的家庭，故必須作出平衡及取捨。

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