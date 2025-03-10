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IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間

升學教育

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

IB考試的臨近，最後兩個月的準備至關重要。

【IB全面睇/IB課程】隨著IB考試的臨近，最後兩個月的準備至關重要。這段時間不僅是知識的鞏固期，也是心理調適的關鍵時刻。以下是一些有效的準備策略，幫助各位考生在考試中發揮最佳水平。

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IB應試攻略｜1.制定詳細的學習計劃

在考試前的兩個月內，制定一個詳細的學習計劃是非常重要的。將每科的重點內容列出，並為每個主題分配具體的學習時間。確保計劃中包含複習、練習題和模擬考試的時間。

IB應試攻略｜2.重點複習與練習

針對IB考試的不同科目，重點複習重要的概念和理論。在數學和科學科目中，多做練習題，並理解每一題的解題思路。對於文科科目，可通過回顧過去的考試題目和標準答案來提高寫作能力。

通過制定計劃、重點複習、參加模擬考試、調整心態、保持健康和與同學合作，IB考生可以為考試做好充分的準備。（iStock圖片）

IB應試攻略｜3.參加模擬考試

模擬考試是檢驗學習成果的有效方式。定期參加模擬考試，幫助你熟悉考試格式和時間管理。在練習中培養快速組織思路的能力，例如使用草圖或大綱，幫助快速構建論點。同時，模擬考試後要仔細分析錯誤，找出自己的薄弱環節，進行針對性的改進。

IB應試攻略｜4.調整心態與壓力管理

考試前的壓力是不可避免，因此學會調整心態至關重要。保持積極的心態，相信自己的準備。同時，定期進行放鬆練習，如深呼吸、冥想或輕度運動，幫助你減輕焦慮。

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IB應試攻略｜5.確保健康的生活方式

考試期間，保持健康的生活方式也非常重要。確保充足的睡眠、均衡的飲食和適量的運動，這些都能提高你的專注力和記憶力。避免過度依賴咖啡因或其他刺激性飲料，以免影響睡眠質量。

IB應試攻略｜6.與同學交流與合作

與同學進行討論和合作學習，可以幫助你更深入地理解課程內容。組織學習小組，共同解決問題和分享學習資源，這樣能夠激發彼此的學習動力。

IB考試前的最後兩個月是一個重要的準備階段。通過制定計劃、重點複習、參加模擬考試、調整心態、保持健康和與同學合作，你可以為考試做好充分的準備。記住，堅持努力，相信自己，最終你會在考試中取得理想的成績！

【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人

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