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諾如病毒︱本港急性腸胃炎個案維持高水平　歐家榮指群組爆發多涉諾如病毒

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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衞生防護中心傳染病處主任歐家榮（資料圖片）

日本錄得多宗因進食受污染食物而感染諾如病毒個案，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早（10日）在電台節目指，本港急性腸胃炎個案維持較高水平，籲市民注意個人和環境衞生。

本港急性腸胃炎個案，自去年12月起持續上升，至今仍然維持較高水平，近3個月已錄得87宗群組爆發，主要均涉及諾如病毒。歐提到，群組感染主要來自院舍和學校等，影響約千人，每宗影響人數涉及3至39人不等。

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歐家榮指，諾如病毒傳染性較高，是引起急性腸胃炎的最常見病因，一般在冬季較活躍，料天氣回暖後感染回落。又指，諾如病毒的傳播途徑主要是進食受污染物的食物如生蠔，以及接觸受污染環境；接觸患者的嘔吐物及糞便，或是密封空間內有患者嘔吐，都有可能傳播，但該病毒較少透過呼吸道飛沫傳播。

他指，感染諾如病毒死亡率低，感染後12至48小時出現嘔吐、作嘔作悶、腹瀉、肚痛等症狀，部分人或輕微發燒；大部分患者只要接受治療和補充水分，一般可在數日內痊愈。但若患者脫水，有機會出現嚴重併發症須入院，尤其是長者、免疫力低人士。

歐家榮提醒市民應注意個人和環境衞生，強調酒精不能有效殺死諾如病毒，不應以酒精搓手液代替梘液洗手。

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