遊日注意｜日本再爆諾如病毒　99人食草莓大福等和菓子後中招

▲ 日本鳥取縣一間和菓子老店爆出大型食物中毒，99人食用草莓大福等和菓子後出現不適症狀。

【諾如病毒/草莓大福/食物中毒/腹瀉/嘔吐】日本再爆諾如病毒！當地鳥取縣一間和菓子老店出現大型食物中毒，患者在食用草莓大福及其他和菓子之後出現上吐下瀉的症狀，截至目前已有99人中招。

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綜合日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）等日媒報道，涉事店鋪為米子市尾高町的和菓子老店「清月」，當地公共衛生中心於上周二（4日）宣布，有23人在食用該店鋪製造、販售的草莓大福後，出現肚痛、嘔吐、腹瀉，甚至發燒的症狀。

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米子市公共衛生中心介入調查後，在在部分患者與店員的糞便樣本中驗出諾如病毒，從而確認為食物中毒事件；根據當地《食品衛生法》，該店已停業至周六（8日）。此外，「清月」一名負責生產的員工身上以及剩餘的草莓大福餡料中亦檢測出諾如病毒。

而後續調查亦發現，除了草莓大福外，食用過該店另一種和菓子「練切」的市民也出現類似症狀。截至目前為止，共有62人食用草莓大福後出現食物中毒症狀，而食用練切和菓子後出現不適的患者則有37人。

米子市公共衛生中心推測，引發食物中毒的產品為2月26日至3月2日期間生產的草莓大福及練切和菓子，但目前尚不清楚一共售出多少份相關產品。

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台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒亦曾就「諾如病毒」在Facebook發文，指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

諾如病毒｜4大感染諾如病毒高危場所

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黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

諾如病毒｜預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

感染諾如病毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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資料來源：日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）、衞生防護中心

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