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王大陸討債｜王大陸一波未平一波又起　疑找黑道幫女友討債400萬台幣

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撰文： 文體藝onlin

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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王大陸再爆案外案，疑找黑道幫女友討債400萬台幣。

【王大陸 / 黑幫 / 討債】藝人王大陸繼日前被曝涉嫌逃兵役、教唆黑幫毆打Uber司機後，又被曝案外案！據台媒報導，王大陸又被查出委託毆打司機案中的黑幫代女友獄中討債；案件正在進行深入調查。

王大陸早前因涉嫌偽造病歷逃兵役，調查時，台灣檢方在王大陸手機發現他去年因與Uber司機發生爭執，事後與游姓友人抱怨並商討毆打司機，隨後友人便找來黑幫，綽號「小阿俊」將司機打到住院，涉殺人未遂。

王大陸打人｜王大陸涉「殺人未遂」受查　疑機場找人圍毆接送車司機

王大陸討債｜委託黑幫代女友獄中討債

據指，王大陸兵役案的案外案持續發酵，當地檢方在偵查中發現王大陸疑似不滿遭潘姓男子詐騙400萬台幣（94.5萬港幣），委託黑幫向對方追債。

王大陸因Uber事件與毆打司機的「小阿俊」結識，認為他動員能力強，遂再度請他幫忙追討女友的債務。

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據台媒報導，王大陸女友曾誤信潘姓男子投資理財話術，找詐騙400萬台幣，經提告欺詐申訴；潘男因此坐監服刑，而王大陸不知如何追債，便在去年年底找「小阿俊」幫忙。

「小阿俊」疑查詢潘姓男子服刑舍房，找來獄友傳話向其討債，進而透過某些途徑向外傳遞紙條，獲得潘男姊姊的訊息，轉而向她進行代償債務，不過被她拒絕。更多案件細節仍在深入調查，黑幫分子涉案部分亦有待釐清。

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