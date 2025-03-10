  • 22°C
香港時間：2025310日 (一) 13:56

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港盛事｜香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025　11月初聯合舉行

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

投資推廣署兩大旗艦盛事「香港金融科技周」及「SmartmeupHK創業節」，今年正式踏入10周年。投資推廣署今（10日）宣布，為了慶祝十周年慶典，兩大盛事今年將於11月3至7日在灣仔會展等地點聯合舉行，結合起來打造一個更具規模、全方位聚焦創科領域及商業效益的業界平台。

演唱會經濟｜ComplexCon 香港2025　Metro Boomin及ZICO任領銜表演嘉賓　預計吸3萬訪客

香港展覽｜數字藝術博覽會宣布取消　文體旅局指申請資助不獲批

投資推廣署表示，去年，香港的初創企業數量增長達10%，當中金融科技界別佔比例最高，共有逾600家相關初創企業。此次兩大盛事聯乘合作有望加快創新步伐，推動區內發展。投資推廣署署長劉凱旋提到：「這場盛會不僅標誌着香港十年來的創新歷程，還充分融合科技並提升經濟影響力，是展現香港未來發展的重要象徵。」

據透露，隨着金融服務及不同行業更廣泛應用科技，今年活動將打破科技領域界限，揭示如人工智能、區塊鏈、綠色科技和健康科技等尖端技術如何與香港享譽全球的金融服務及更多行業深度融合。

初創企業則能從擴闊的網絡獲得資源，當中包括與企業對接、多元化的融資渠道，以及透過蓬勃的創科生態圈擴大市場曝光率。

另外，活動將匯聚金融科技領袖、科技創業者、各類型投資者、重點及中小企業、金融機構以及政策制定者，打造一個平台促進跨行業對話，協作的環境促進了創新和合作，為各界持份者帶來更多發展機遇。

ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence

專題影片
ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence
香港 網絡保安 市場拓展 數碼轉型 可持續發展 科技產品 投資推廣署 金融服務 人工智能 灣仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
急症室最長等候時間（03月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間12:05）
消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】
消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗