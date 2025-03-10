香港盛事｜香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025　11月初聯合舉行

投資推廣署兩大旗艦盛事「香港金融科技周」及「SmartmeupHK創業節」，今年正式踏入10周年。投資推廣署今（10日）宣布，為了慶祝十周年慶典，兩大盛事今年將於11月3至7日在灣仔會展等地點聯合舉行，結合起來打造一個更具規模、全方位聚焦創科領域及商業效益的業界平台。

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投資推廣署表示，去年，香港的初創企業數量增長達10%，當中金融科技界別佔比例最高，共有逾600家相關初創企業。此次兩大盛事聯乘合作有望加快創新步伐，推動區內發展。投資推廣署署長劉凱旋提到：「這場盛會不僅標誌着香港十年來的創新歷程，還充分融合科技並提升經濟影響力，是展現香港未來發展的重要象徵。」

據透露，隨着金融服務及不同行業更廣泛應用科技，今年活動將打破科技領域界限，揭示如人工智能、區塊鏈、綠色科技和健康科技等尖端技術如何與香港享譽全球的金融服務及更多行業深度融合。

初創企業則能從擴闊的網絡獲得資源，當中包括與企業對接、多元化的融資渠道，以及透過蓬勃的創科生態圈擴大市場曝光率。

另外，活動將匯聚金融科技領袖、科技創業者、各類型投資者、重點及中小企業、金融機構以及政策制定者，打造一個平台促進跨行業對話，協作的環境促進了創新和合作，為各界持份者帶來更多發展機遇。

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