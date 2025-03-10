北海道地震｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光

【北海道／地震／海嘯／災害】日本政府專家小組與學術機構最新研究示警，北海道東側「千島海溝」板塊活動異常，恐引發規模9級（M9クラス）超巨型地震及毀滅性海嘯，威力將超越2011年311東日本大震災（規模9.0），預估死亡人數可能逼近20萬人。

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綜合日媒及《NHK》報道，東北大學、北海道大學及海洋研究開發機構（JAMSTEC）組成的研究團隊，自2019年起於千島-堪察加海溝設置海底GPS觀測點，經過歷時5年的監測發現，該海洋板塊每年以約8厘米的速度向陸地板塊擠壓，陸地板塊也以相同速度反向移動，兩者緊密相連導致壓力持續累積。研究認為，該塊版能量累積，料已達到觸發規模9級地震的臨界值，且震央可能位於千島海溝或鄰近的阿留申海溝海域，屆時假如爆發巨大規模地震，恐釀成極為嚴重的傷亡數字。

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北海道地震｜25年內爆發機率最高40% 海嘯高度與範圍恐超越311

研究團隊續指，千島海溝的板塊運動模式與311大地震前兆相似，料未來25至30年內發生規模8.8以上地震的機率為7%至40%，而當時311震災造成逾1.8萬人死亡，惟千島海溝若爆發規模9級地震，北海道至東北地區將面臨更高、更廣的海嘯侵襲。專家模擬指出，沿海低窪地區的防波堤可能完全失效，加上人口密集區的疏散挑戰，死亡人數恐接近20萬人，經濟損失將難以估算。

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北海道地震｜日本政府緊急應對 強化防災體系

根據過去歷史紀錄顯示，該地區17世紀曾發生過大規模地震，若以板塊年均擠壓8厘米的速度推算，400年來累積的壓力恐足以釋放「超週期性巨震」。東北大學國際災害科學研究中心助理教授富田文明強調指，2011年大地震至今已經過去14年，大眾記憶正在逐漸淡忘：

但我們需要意識到類似的大地震可能再次發生，並提前考慮採取的預防措施。

日本政府目前已啟動跨部門防災計畫，包括升級地震預警系統、加固沿海防波堤，並擴大避難路線與高地設施，盡最大可能減少傷亡。內閣官房長官表示：「必須以最嚴峻情境做準備，避免311悲劇重演。」

當年311大地震岩手縣災情

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同場加映｜4地區出現大地震先兆

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同埋加映｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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相關內容：NHK

資料來源：

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