掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」

▲ 港女掟彩虹代幣被判砸底界，店方最後咁做「補鑊」。

【掟彩虹/掟彩虹砸界/掟彩虹爭議/掟彩虹技巧】掟彩虹遊戲刺激好玩，深受大人細路喜愛，但常常因為「是否砸界」而引來不少的爭議。近日，又有一名港女因為「掟彩虹」問題而在網上發文，哭訴掟中大獎卻被職員裁定為「砸界」，網民紛紛為女事主感到不值，可能基於輿論壓力，最後令事發的遊戲公司急急留言「補鑊」熄滅民怨。

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掟彩虹遊戲｜職員判決為「砸底界」

網名為「kanicechan__」的女事主在社交平台「Threads」出帖，上載了一張由遊戲公司職員拍攝所得的圖片，顯示事主的代幣擲中四色彩虹的最細範圍、即是大獎圈內，隨後職員立即用一個透明四方蓋蓋著疑似中獎代幣，但根據事主所言，最後判決為「砸底界」，即不中獎，事主感到極之傷心並形容為「心在滴血」。

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掟彩虹遊戲｜網民認為職員「捉得太緊」：打份工啫

事件引起網民熱烈的討論，大部分網民都認為涉事遊樂場公司「捉得太緊」，「我好明白，掂到少少都唔得，唔講以為頭獎係iPhone 16 Pro」、「其實有時覺得啲員工都係打份工啫，使鬼幫公司慳咩，咁執著做乜，中咗又唔係响佢人工到扣」、「呢個都砸界，咁冇可能有人擲中。支持樓主報警，真係唔可以再縰容呢啲合法詐騙。」

不過，亦有網民把圖片放到最大，發現代幣稍為碰邊，「VAR 咁又真係有少少喎..」；有人提議如果下次遇到相同問題，應該從多角度拍攝便能更準確判斷，「有冇另一個角度嘅相，個幣有厚度，垂直影有輕微誤差，要打斜睇個幣底先得。」

掟彩虹遊戲｜冒險樂園職員分享「中獎心得」

一名自稱在冒險樂園工作十多年的職員分享「中獎心得」給其他玩者，「結論，只要佢（職員）睇你唔順眼、唔係好想畀，就可以唔畀；同理反之，你擲到咁上下，佢覺得可以畀，手快快刷走銀仔敲鐘、話你中大獎。」

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掟彩虹遊戲｜店方強調公平公正

由於事件不停發酵，最終迫得涉事的室內遊樂場「bulabula」親身列出六大點聲明判決為「公平公正」。內容提到，公司的規定但凡有疑似中大獎出現，須要兩名主管級同事裁定為中獎，而事件時有三名主管同事一起觀看代幣的位置，所以一致認為是「砸界」不中獎，公司更希望大眾不要再「公審」事發的職員。

掟彩虹遊戲｜店方送安慰獎補鑊

不過，bulabula隨後刪走該留言，並重新留下一則留言，態度明顯比之前軟化，

希望得到你注意，我們公司會安排一份「特別禮品」安慰獎作為解決本次爭議，你的帖子會讓我們公司更進步，會更有改善空間。希望你有繼續愉快的一天

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